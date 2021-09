Brésil : Bolsonaro présente sa propre vision du pays à l'ONU

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a ouvert le débat des chefs d'Etat et de Gouvernement de la 76 ème période de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) par un discours dans lequel il amentionné les points importants de sa gestion du pays.

« Je suis venu ici pour montrer un Brésil différent de celui dont parlent les médias. Le Brésil a beaucoup changé depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, en janvier 2019, » a-t-il dit avant d'ajouter qu'il n'y a eu aucun cas de corruption pendant les 2 années de son gouvernement.

Mais la Commission Parlementaire d'Investigation (CPI) du sénat brésilien qui enquête sur sa gestion de la pandémie a ouvert des enquêtes en août 2021 sur des indices de corruption concernant des surfacturations dans le contrat entre le Ministère de la Santé et l'entreprise Need Medicines pour l'acquisition du vaccin Covaxin.

Bolsonaro a également durement critiqué les Gouvernements socialistes antérieurs : « Le Brésil a un président qui croit en Dieu, respecte la Constitution, les valeurs et la famille. Nous étions au bord du socialisme et maintenant, nos entreprises d'Etat sont lucratives. »

Economie

« Notre banque de Développement a été utilisée pour financer des travaux dans des pays communistes, sans garanties. Ceux qui subissent ces engagements, ce sont les Brésiliens eux-mêmes, » a-t-il déclaré tout en promettant que le Brésil avait récupéré sa crédibilité.

« Le Brésil a le programme de sociétés d'investissement avec le secteur privé le plus important de son histoire. Un programme qui est déjà une réalité et est dans sa pleine exécution. »

A propos des infrastructures, il a noté qu'ont été vendus aux enchères pour le secteur privé 34 aéroports et 29 terminaux portuaires : « Nous avons introduit le système d'autorisation ferroviaire qui rapproche notre modèle du modèle américain. En seulement quelques jours, nous avons reçu 14 demandes de permis pour de nouveaux trains avec presque 15 000 000 000 d'investissements privés. »

Il a annoncé que dans les prochains jours, il fera un appel d'offres pour mettre en palce la technologie 5G au Brésil. Et il a déclaré que des avancées avaient été faites dans l'assainissement de base comme la distribution d'eau et les égouts dont la concession a été accordée au secteur privé en avril et que cet appel d'offres avait été le plus important de l'histoire de ce secteur.

En revanche, le coût de la vie au Brésil a augmenté et le prix des aliments et des combustibles les a rendus peu accessibles à des millions de personnes à faible revenus.

Changement climatique et environnement

A propos du changement climatique, il a déclaré que sous son gouvernement, les efforts « pour éliminer la déforestation illégale » ont redoublé. Selon lui, la déforestation en Amazonie avait été réduite de 32% en août de cette année par rapport à 2020.

D'après lui, cette diminution est la conséquence de l'augmentation des ressources destinées à l'inspection environnementale : « Le Brésil est déjà un exemple dans la génération de l'énergie avec 83% provenant de sources renouvelables. »

« Aucun pays au monde n'a une législation environnementale aussi complète que la nôtre, » a ajouté Bolsonaro et il a affirmé que son Gouvernement se propose de réduire les émissions de carbone : « A la COP26, nous chercherons le consensus sur le respect des normes concernant le carbone. »

Il a ajouté que son agriculture moderne et soutenable émet peu de carbone : « Notre Code de la Forêt doit être un exemple pour les autres pays, » a-t-il ajouté.

Plus de 261 hectares du Pantanal Brésilien, la zone humide laplus grande du monde, ongt été dévastés par les incendies. En juin 2020, plus de 2 308 foyers d'incendie ont provoqué une catastrophe en Amazonie brésilienne, battant le record des combustions.

En août dernier, des organisations indigènes ont dénoncé la taille illégale sur la route UC-105 qui va de Nueva Italia à Puerto Beru au Pérou.

COVID-19

Bolsonaro, l'un des présidents connus pour avoir nié la pandémie, a défendu sa gestion de la crise sanitaire mondiale : « Les mesures d'isolement ont provoqué l'inflation. Nous avons terminé 2020 avec plus de postes de travail qu'en 2019 et cette année, nous avons créé 1 800 000 nouveaux postes de travail. »

« J'ai toujours dit que nous devions lutter contre le virus et contre le chômage, » a-t-il ajouté tout en mentionnant l'aide de 800 $ qui a été remise aux 68 000 000 de Brésiliens qui sont restés sans sources de revenus à cause de la pandémie.

Au Brésil, les manifestations de différents groupes sociaux sont constantes à cause de la pire gestion de la pandémie par un chef de l'Etat qui, de plus, est l'objet d'une enquête d'une commission parlementaire pour sa gestion de la pandémie.

« Nous soutenons les efforts de vaccination, » a souligné le président qui a refusé de se faire vacciner et de resserrer les mesures sanitaires dans les états brésiliens. De plus, il a politisé l'achat des vaccins russes et chinois uniquement pour des raisons idéologiques.

Dans son discours, il a critiqué les gouverneurs et les maires pour leurs politiques d'isolement et a qualifié d'inutile le passeport sanitaire, une mesure qu'il dit qu'il n'appliquera pas dans son pays et il a annoncé que presque 80% de lapopulation adulte est vaccinée.

En ce sens, il a proposé des traitements inefficaces contre le coronavirus et n'a pas mis en place de campagnes de prévention ni de coordination nationale à ce sujet. Au contraire, il dit qu'il a confiance dans un traitement précoce et dans l'autonomie des médecins pour l'appliquer.

Politique internationale

Jair Bolsonaro a reconnu qu'il a participé aux missions de Paix de l'ONU et qu'il a toujours accueilli des réfugiés : « L'avenir de l’Afghanistan nous préoccupe aussi profondément. Nous accorderons des visas humanitaires à des chrétiens, des femmes, des enfants et des juges afghans. »

Il a mis en avant le fait qu' en 2022, le Brésil occupera à nouveau un poste au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

Enfin, Bolsonaro a rappelé que le 7 septembre, Jour de l’Indépendance du Brésil, des millions de Brésiliens partisans de son Gouvernement sont sortis dans les rues pour le soutenir.

Mais il n'a pas dit que son travail politique récent a provoqué une crise dans les relations avec le pouvoir judiciaire brésilien après qu'il ait menacé la démocratie à propos des prochaines élections et de sa défaite probable. Il n'a pas non plus dit que le cri « Dehors Bolsonaro » s'entend constamment dans les manifestations qui ont lieu depuis plus d'un an.

