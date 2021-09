Brésil: Comment en sommes-nous arrivés là ?

Le discours de Bolsonaro à l'ONU a une fois de plus soulevé une question que tout le monde se pose : pourquoi un tel individu est-il devenu président du Brésil et l'est-il encore ?

Un pays qui a été représenté à l'ONU par Fernando Henrique Cardoso et Lula. Un pays qui, jadis, a eu le système de vaccins le plus important du monde. Un pays qui a eu des Gouvernements tellement reconnus et prestigieux dans le monde que celui du Parti des Travailleurs. Comment peut-il à présent être représenté par quelqu'un qui méprise la science, les vaccins, qui gouverne sans politiques sociales, qui ne parle pas des inégalités, de al faim, de la pauvreté, de la reprise du développement, qui ne se comporte pas avec le minimum de dignité qu'on exige d'un Président de la République ?

Explications politiques

Toutes les explications politiques qui ont été données n'empêchent pas que le mond eet nous-mêmes nous demandions toujours comment le Brésil en est arrivé là. Comment avons-nous tant déchu après avoir eu des Gouvernements et des dirigeants considérés comme des exemples dans le monde entier ?

Comment un pays qui a rétabli la démocratie a-t-il pu élire un individu comme Bolsonaro à la Présidence de la République ? Comment peut-il y rester ?

Cela prouve qu'il n'y a pas de démocratie si la candidat favori des élections a été arrêté, condamné et qu'on lui a interdit d'être candidat mais qu'on la libéré un peu plus tard et que le même Pouvoir Judiciaire qui l'avait arrêté, condamné et lui avait interdit d'être candidat l'a déclaré innocent.

Cela prouve que le système politique et légal actuel est totalement incapable d'empêcher cet individu qui a commis toutes sortes de délits de rester président sans qu'il soit soumis à un procès politique qui le chasse. Il doit y avoir une profonde faille dans ce système qui lui a permis d'accéder à laprésidence et ne peutplus s'en débarrasser.

(Extrait de Página 12)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/25/brasil-como-llegamos-a-esto/#boletin20210925

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bresil-comment-en-sommes-nous-arrives-la.html