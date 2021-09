Brésil : Qu’est-ce que le Conseil de la République ?

Par Paulo Motoryn

Le président Jair Bolsonaro a dit, lors de la manifestation réalisée mardi matin à Brasilia, pour le jour de l’Indépendance, qu’il doit rencontrer le Conseil de la République ce mercredi, un organe compétent pour évaluer d’éventuelles interventions fédérales : l’état de défense ou l’état de siège.

« Demain mercredi, je serai au Conseil de la République avec les ministres, avec le président de la Chambre, du Sénat et de la Cour Suprême Fédérale, avec cette photo de toi qui montre vers où nous devons tous aller, » a-t-il déclaré.

Selon GloboNews, il n’est pas certain que le Conseil de la République ait déjà été convoqué par Bolsonaro puisque le cabinet du ministre de la Maison Civile, Ciro Nogueira, et le président de la Chambre, Arthur Lira et du Sénat, Rodrigo Pacheco, n’ont pas été avertis. Brasil de Fato a cherché à contacter les bureaux de presse des chefs des pouvoirs pour discuter de cette affaire. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse.

Qu’est-ce que le Conseil de la République ?

Le Conseil de la République est le plus gros organe consultatif de la Présidence. Sa fonction est de se prononcer sur les questions concernant la stabilité des institutions démocratiques comme l’intervention fédérale, l’état de défense et l’état de siège.

Quand a-t-il été créé ?

La création de ce conseil était prévu dans la Constitution de 1988, dans l’article 89.Il a effectivement commencé à fonctionner en 1990 car le président de l’époque, Fernando Collor, a promulgué la loi numéro 8041/90 qui réglemente cette disposition de la Constitution.

Le Conseil de la République est présidé par le Président de la République et les membres suivants :

1) le vice président de la République

le président de la chambre des députés le président du Sénat fédéral le dirigeant majoritaire minoritaire de la Chambre des Députés les dirigeants minoritaire est minoritaire du Sénat fédéral le ministre de la Justice des citoyens brésilienne natifs, de plus de 35 ans, avec un mandat de trois ans. Leur réélection est interdite.Ils ont désignés ainsi : 2 par le Président de la République, 2 par le Sénat fédéral, 2 par la Chambre des Députés

Qui Bolsonaro a-t-il nommé au Conseil ?

En 2020, Bolsonaro a choisi le ministre du bureau de la sécurité des institutions (GSI), Augusto Heleno, et l’ancien président de la fédération des industries de l’État de Sao Paulo (FIESP), le patron Paolo Skaf, comme membres de plein droit du Conseil de la République. Il a aussi nommé comme suppléant le secrétaire aux affaires juridiques du Président, Pedro César de Suza est le député fédéral Victor Hugo (PSL-GO).

La Chambre a nommé :

En mars 2018, la Chambre des Députés, en session plénière, a nommé le député José Carlos Aleluia (DEM-BA) et l'ex-ministre de la Justice (sous Dilma Rousseff), Eugênio Aragão et comme suppléants le dépiué Capitão Augusto (PR-SP) et l'avocat Marcello Lavenére Machado.

Le Sénat a nommé :

En novembre 2018, le Sénat a nommé le juge fédéral Cid Marconi et les avocats Tibério de Melo Cavalcante et Marcelo de Almeida Ferrer (suppléant).

Le Conseil de la République ne s'est réuni qu'une fois. En 2018, il a été convoqué par le président Michel Temer (MDB), pour une session conjointe avec le Conseil National de Défense pour discuter du décret d'intervention fédérale de la sécurité de Río de Janeiro.

Actuellement, celui qui a été choisi par l'Exécutif est le ministre de la Défense, le général Walter Braga Netto.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

