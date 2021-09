Chili : Le candidat de gauche en tête des intentions de vote 

Santiago du Chili, 30 août (RHC) Le candidat du bloc de gauche Apruebo Dignidad, (J’approuve la dignité) Gabriel Boric, est en tête des intentions de vote pour la présidence du Chili, a indiqué le sondage Pulso Ciudadano (Pouls Citoyen), publié aujourd’hui.

Boric vient en tête, avec 16,4 pour cent de soutien (1,7 point de plus que dans le sondage précédent, suivi de Sebastian Sichel, représentant de la coalition de droite Chile Podemos + Chili Nous Pouvons Plus), avec 11,5 pour cent; et à la troisième place apparaît Yasna Provoste, du centriste Nuevo Pacto Social Nouveau Pacte Social), avec 11,3.

Le sondage maintient ainsi la tendance de tous les sondages précédents, qui présentent ces trois noms comme les principaux rivaux en vue des élections présidentielles du 21 novembre prochain.

Plus loin se trouvent José Antonio Kast, d’extrême-droite avec 6,3 points, l’économiste Franco Parisi (6,1 %), le fondateur du Parti Progressiste Marco Enríquez-Ominami, avec 3,6 points, et Eduardo Artés, candidat pour le Front Patriotique, également de gauche, avec 0,7 %.

Le sondage a inclus deux candidats qui ont été éliminés la semaine dernière par le service électoral pour ne pas avoir rempli toutes les conditions, l’économiste Gino Lorenzini et l’activiste mapuche Diego Ancalao, tous deux indépendants, qui ont obtenu respectivement 3,2 et 0,6 pour cent.

Selon le sondage, Boric est également en première ligne, avec 23,4 pour cent, dans le segment des électeurs probables, concernant les électeurs qui ont exprimé leur intention d’exercer le suffrage et qui ont déclaré l’avoir fait lors du référendum du 25 octobre 2020 et qui ont presque doublé (sic!) Sichel et Provoste.

Du côté opposé, José Antonio Kast présente le niveau de rejet le plus élevé, avec 32 pour cent des personnes interrogées qui ont dit qu’elles ne voteraient jamais pour lui, suivi de très loin par Gabriel Boric (9,7, Marco Enriquez-Ominami (8,6), Yasna Provoste (7,2), Sebastian Sichel (6,3), Eduardo Artés (3,5) et Franco Parisi (1,9).

Pulse Citizen a également abordé les principales préoccupations de la population, dont les plus mentionnées en ordre décroissant ont été la criminalité, les services de santé, les pauvres retraites, la hausse de l’inflation, les bas salaires et la corruption.

