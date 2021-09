Colombie : Visite du chef du Commandement Sud

Alors que le président de la Colombie, Ivan Duque est en visite aux États-Unis, l’amiral Craig Faller , chef du Commandement Sud, annonce son arrivée en territoire colombien.

C’est ce que le commandement Sud a révélé sur son compte Twitter où il a précisé que Faller rencontrera des « dirigeants militaires » en Colombie, un pays qu’il le considère

comme « un allié vital et fiable dans le domaine de la sécurité, » « pour discuter de la coopération en matière de sécurité. »

Cette information a a été confirmée par l’ambassade des États-Unis à Bogotá. Il y a trois mois, Faller était en territoire colombien et à cette occasion, cette visite réactive une vieille polémique née dans le pays il y a un an à cause de la présence du Commandement Sud en Colombie, qui a été une constante pendant le gouvernement de Duque.

Comme on s’en souvient, lorsque les États-Unis ont annoncé qu’ils opèreraient en Colombie pour « combattre le trafic de drogue, » un groupe de sénateurs colombiens a exprimé son rejet, considérant que cette décision portait atteinte à la souveraineté et à la Constitution du pays et qu’elle pourrait renforcer l’action des groupes armés paramilitaires.

Face à cette situation, le tribunal administratif du département de Cundinamarca, à la demande des sénateurs, approuvait la suspension des activités de l’armée étasunienne en territoire colombien, considérant que la décision du Gouvernement de Duque d’autoriser l’entrée et la permanence de troupes yankees en Colombie avait été prise sans consulter personne et qu’elle était anticonstitutionnelle.

De plus on a souvent signalé que les troupes Yankees en Colombie pourraient être utilisées pour d’éventuelles attaques contre le Venezuela.

