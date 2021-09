Cuba : Cuba et le Vietnam, une fraternité de toujours

Par María Josefina Arce

Cuba et le Vietnam sont plus que des amis, ce sont des frères. Depuis plus de six décennies, ils entretiennent une relation spéciale qui s'est forgée dès le triomphe de la révolution cubaine en janvier 1959 et qui regorge d'exemples de solidarité.

Les dirigeants historiques des deux pays, Fidel Castro et Ho Chi Minh, ont été les promoteurs de cette fraternité et de cette coopération qui unit les deux peuples et qui est devenue indestructible au fil du temps.

La révolution cubaine naissante à l’époque, a tendu la main au peuple vietnamien dans sa lutte contre l'invasion des troupes américaines. Les images des navires cubains chargés de sucre arrivant en pleine guerre ont marqué notre mémoire. Et aussi des centaines de Cubains qui ont travaillé à la construction d'hôpitaux et de routes, entre autres travaux.

La visite de Fidel Castro à Hanoï et à Quan Tri, une zone libérée dans le sud du Vietnam, en septembre 1973, est peut-être l'un des gestes de loyauté et de soutien qui reste dans le cœur des Vietnamiens. Le leader cubain historique a été le premier et le seul président à se rendre au Vietnam en temps de guerre.

Depuis sa victoire et la réunification en 1975 du Nord et du Sud en un seul pays, le courageux et héroïque peuple asiatique nous a accompagnés tout au long de ces années et a été présent pendant toutes ces décennies de blocus américain criminel et face aux phénomènes météorologiques et d’autres contingences.

L'aide de Hanoï ne s'est donc pas fait attendre en période d'urgence sanitaire mondiale due au COVID 19 et au renforcement du siège économique nord-américain. Des dons de riz et de fournitures médicales nécessaires pour lutter contre la maladie sont arrivés de ce pays lointain.

Mais les relations entre les deux États sont également profondes dans d'autres domaines. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial en Asie de la plus grande des Antilles et ont aspire à porter les chiffres des échanges commerciaux à 500 millions de dollars d'ici 2025.

Des projets sont actuellement en cours de développement dans des domaines tels que l'agriculture, la santé et la biotechnologie, ainsi que dans les secteurs du bâtiment, la science et la technologie, l'informatique et les communications.

Aujourd'hui, des entreprises vietnamiennes sont présentes dans la zone de développement spécial de Mariel, à l'ouest de La Havane. En 2018, Vimariel S.A., le premier concessionnaire vietnamien dans notre pays, a été inauguré dans cette enclave.

La visite à Cuba du Président Vietnamien Nguyen Xuan Phuc fait preuve de l'excellence des liens entre les deux pays et l'intérêt de continuer à explorer de nouvelles options de coopération.

Cuba et le Vietnam se définissent par une amitié exemplaire, marquée par le respect et la confiance, et une collaboration économique-commerciale et scientifique-technique large et diverse.

