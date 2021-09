Cuba : De petites et moyennes entreprises privées pour soutenir le socialisme

La Havane, 1er sept. (RHC)- Alejandro Gil, vice-premier ministre cubain qui détient également le portefeuille de l’Économie et de la Planification, a souligné ce mardi que la création à Cuba de micros, petites et moyennes entreprises privées ne signifie en aucun cas un retour au capitalisme.

«Au contraire, c'est pour parfaire le socialisme» a-t-il souligné au cours du programme La Table Ronde que diffusent la radio et la télévision nationale.

Les normes juridiques pour la création des micros, petites et moyennes entreprises privées entrent en vigueur le 20 septembre prochain.

Alejandro Gil a précisé que l’introduction de ces nouveaux acteurs économiques est en totale correspondance avec la conception du modèle économique cubain et la Constitution de la République.

Il a expliqué que ces normes juridiques s’attachent à des principes du socialisme comme la protection sociale, la protection des travailleurs, la limitation de la concentration de la propriété et de la richesse et un système fiscal qui favorise des formes de gestion plus sociales.

«Nous n'avons pas de stratégie pour rétablir le capitalisme à Cuba, au contraire. Ce n'est pas ce que veut notre peuple, ce n'est pas ce que nous concevons. Nous perfectionnons le modèle économique car notre économie doit soutenir notre socialisme», a souligné Alejandro Gil.

Dans son intervention au programme La Table Ronde, il a mis en relief le défi que doit relever notre pays pour parvenir à une économie efficace malgré les difficultés découlant du blocus et de la crise économique mondiale.

«Cela nécessite des ressources que nous devons créer nous-mêmes, avec la participation de tous les acteurs économiques et selon des principes de solidarité, de justice sociale et d'équité. Les MPME privées sont des acteurs économiques dans ce contexte et dans ce projet, qui est le socialisme», a-t-il ajouté.

Source: Prensa Latina

