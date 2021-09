Cuba : Des entreprises cubaines présentes à une foire italienne 

La Havane, 7 septembre (Prensa Latina) Des entreprises de divers secteurs agro-industriels cubains sont representées dans la foire italienne Macfrut 2021 du 7 au 9 septembre, selon la Chambre de commerce cubaine (CCC).

Les bureaux à La Havane des agences italiennes pour le commerce extérieur ICE et la coopération pour le développement AICS ont organisé pour la première fois une délégation cubaine pour participer à l'une des principales foires européennes et la principale en Italie pour le commerce des fruits, des légumes, des condiments et du miel.

Pendant les trois jours de l'événement le pavillon cubain sera occupé par 10 représentants d'entreprises agro-industrielles cubaines accompagnés par la CCC : Grupo Agrícola, Agroindustrial Ceballos, Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, et coopératives agricoles et non agricoles.

Les participants auront en effet l'occasion de trouver des acheteurs potentiels pour leurs produits et d'identifier les dernières technologies nécessaires pour améliorer leur production, a ajouté la Chambre de commerce.

