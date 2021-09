Cuba : Diaz-Canel se défend contre les déclarations du président de l’Uruguay

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, s’est défendu contre les déclarations du président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou dans le cadre du sixième sommet de la CELAC après que celui-ci ait exprimé la « préoccupations » de son Gouvernement pour la situation politique à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela.

Dans un inhabituel échange de commentaires au terme de la présentation des orateurs lors de la réunion de haut niveau de la Communauté de l’Amérique Latine et des Caraïbes (CELAC), Diaz-Canel a déclaré que Lacalle Pou montre une méconnaissance de la réalité de Cuba.

« Le courage du peuple cubain a été démontré pendant 60 ans. Écoutez votre peuple qui avec plus de 700 000 signatures contre la LUC (loi d’urgence)... La doctrine Monroe et l’OEA, c’est ce que vous défendez, » a déclaré le président cubain.

« Écoutez votre peuple qui a récolté plus de 70000 signatures contre votre paquet néolibéral, » a-t-il ajouté.

Le blocus est le principal obstacle qui crée les problèmes actuels sur l’île et dans votre intervention vous n’en parlez pas, a indiqué le président cubain.

Il a rappelé à Lacalle Pou qu’il n’a pas mentionné l’instabilité et la spéculation financière, la dette impossible à payer, la pauvreté et les inégalités que ce système génère et l’abîme qui existe entre le nord riche et le sud pauvre à cause de cette discrimination que l’OEA soutient également.

L'OEA est au service des États-Unis dans l’isolement de Cuba et soutient les interventions militaires,les dictatures, même dans votre pays, l’Uruguay, les crimes et les disparition et les tentatives pour arrêter la résistance des peuples latino-américains et caribéen, a-t-il souligné.

« Il sait que l’OEA garde le silence devant les tortures et les assassinat et ce n’est pas à Cuba qu’il y a des disparitions ni que ces choses arrivent et c’est cette institution qui a organisé et appuyé le coup d’Etat en Bolivie. Et c’est cela qu’a essayé de défendre ici le président de l’Uruguay,» a-t-il précisé.

On a donné à Lacalle Pou le droit de lui répondre et il l’a fait avec une chanson contre la révolution cubaine qui a été aussi rejetée par Diaz-Canel qui lui a dit qu’il avait très mauvais goût en musique et l’a invité à chercher un endroit pour discuter publiquement de tous les sujets qu’il souhaite.

La réplique du président de Cuba a été accueillie par des applaudissements.

