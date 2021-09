Cuba : Un accord avec le France et l'Union Européenne en matière d’adaptation au changement climatique

La Havane, 15 sept. (RHC)- L’Union Européenne, la France et l’Institut National des Ressources Hydrauliques de Cuba ont signé un accord à La Havane.

Cet accord triangulaire de financement qui sera géré par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, vise à une meilleure gestion des catastrophes naturelles et (sic!) adaptation au changement climatique.

Isabel Brilhante Pedrosa, ambassadrice de l’UE à Cuba, a donné des détails sur l’importance du projet.

«Il est important d’appuyer le renforcement des capacités des institutions chargées de la surveillance hydrométéorologique, de la gestion des risques afin d’anticiper et d’éviter les dangers des inondations et des sécheresses et de doter ces institutions des équipements nécessaires pour mener à bien cette importante tâche».

En vertu de cet accord, le projet sera mis en application dans les provinces de Camagüey et de Ciego de Avila.

Euroclimat, institution européenne de lutte contre le changement climatique, débloquera 1 million et demi d’euros, par l’intermédiaire de l’agence française pour le développement, pour l’exécution du programme.

Cuba contribuera avec 5 millions 450 mille pesos.

Bladimir Matos, vice-président de l’Institut National des Ressources Hydrauliques, a exprimé l’engagement de Cuba de mettre en œuvre le projet prévu dans l’accord.

«Soyez confiants. Le projet sera concrétisé et il deviendra un point de repère pour le reste des pays des Caraïbes et pour la région.

Il servira à pronostiquer l’évolution future du climat parce que dans ce système de monitoring nous allons inclure tous les systèmes d’archives et de travail dont nous disposons».

Sources: ACN et Prensa Latina TV

