Cuba : Une nation fière de ses racines

Par María Josefina Arce (RHC)

Métisse, afro-latine et caribéenne, c'est ainsi que le Président Miguel Díaz-Canel a défini Cuba, une nation qui vit fière des racines constituant son identité solidaire, humaniste, digne et combative.

Le dirigeant cubain s'exprimait ainsi à l'occasion de la réunion de haut niveau organisée par les Nations Unies en commémoration du 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Durban, qui ont défini la voie à suivre pour lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination, de xénophobie et d'intolérance.

Un projet que la Révolution a fait sien, puisque la lutte contre toutes sortes de haines raciales était déjà dans l'œuvre et la pensée de nos héros de l'indépendance, comme notre Héros National José Martí, qui a écrit que "l'homme est plus que blanc, plus que mulâtre, plus que noir...".

Le pays qui est né en janvier 1959 a fait honneur à cette idéologie, en réalisant de profondes transformations pour éliminer le racisme et la discrimination institutionnalisés.

C'est la Révolution qui a rendu l'éducation et les services de santé, entre autres droits, accessibles à tous les Cubains, sans distinction de couleur de peau, de sexe, de religion ou d'idées politiques.

Tout au long de ces décennies, la Révolution a créé et renforcé un cadre juridique et institutionnel pour garantir à chaque citoyen les mêmes droits, libertés et opportunités, comme l'adoption de la nouvelle Constitution proclamée en avril 2019.

Mais comme le leader cubain l'a déclaré à juste titre dans son discours, les lois et les décrets ne suffisent pas à eux seuls à effacer des siècles de politiques discriminatoires dans les sociétés. C'est pourquoi, en novembre 2019, le Plan National contre le Racisme et la Discrimination Raciale a été approuvé par le Conseil des Ministres en tant que programme gouvernemental.

Ce plan est mis en œuvre par une commission gouvernementale, dirigée par M. Díaz-Canel, et implique 18 bureaux de l'administration centrale de l'État et un nombre égal d'organisations de la société civile.

L'un de ses principaux objectifs est d'identifier les causes de ce phénomène et de proposer des actions par territoire, localité, branche de l'économie et société en général, afin de progresser dans l'éradication de ces manifestations discriminatoires qui n'ont rien à voir avec l'esprit de justice sociale de la Révolution.

Et afin de continuer à progresser dans leur mise en œuvre, des commissions provinciales ont été créées cette année, composées de gouverneurs et de représentants des différents secteurs.

Les actions entreprises pour progresser dans l'élimination des préjugés raciaux persistant encore chez certaines personnes sont un signe de la volonté politique du gouvernement et de son engagement envers la Déclaration et le Programme d'action de Durban.

Un engagement qui, comme l'a souligné le Président Díaz-Canel, dépasse les frontières de l'archipel cubain, afin que les peuples du monde puissent toujours compter sur notre contribution dans cette lutte contre toute forme de discrimination et de racisme.

