Equateur : Suppression des frais de succession

Le président de l'Equateur, Guillermo Lasso, a annoncé mercredi soir qu'il supprimerait l'impôt sur les successions qui, à son avis, « gêne les citoyens. » Mais ce qui a causé la surprise, c'est que pour justifier sa décision, il a déclaré que tous les Equatoriens possèdent un bien immobilier !

« Tous les Equatoriens, le plus modeste des Equatoriens possède un petit terrain, une maison, un bateau de pêche, une propriété, » a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Ecuavisa.

Et il a ajouté que ce qu'ils veulent, c'est que « les efforts qu'ils ont fait dans leur vie parviennent à leurs enfants, pas à l'Etat. » « Par conséquent, cet impôt, qui effraie et gêne les citoyens, nous allons l'éliminer. »

Il a aussi justifié cette mesure en indiquant que cet impôt « ne rapporte rien à l'Etat » et par conséquent, « est très facile à éliminer. »

En Equateur, l'impôt sur les revenus obtenus par héritage, legs ou donation va 5% à 35 % et doit être payé une seule fois au moment où on reçoit l'héritage. Il est calculé pour chacun des héritiers en fonction de la part qu'il reçoit.

Sur les réseaux sociaux, il y a eu une pluie de critiques et de messages contre le président et certains ont affirmé que « modeste », pour Guillermo Lasso, signifie « personne avec de l'argent » et ne prend pas en considération les « pauvres. »

D'autres disent que cette suppression de l'impôt est destinée à favoriser ceux qui possèdent le plus dans le pays parmi lesquels se trouvent le président et son entourage.

Par ailleurs, il avance dans la suppression progressive de l'impôt que la sortie de devises (ISD) et les microentreprises attendent qu'il tienne sa promesse de supprimer la taxe de 2 % sur les revenus bruts qu'elles paient actuellement et a été incluse dans la loi de simplification et de progressivité de l'impôt fin 2019, après un vote au Parlement soutenu par les députés de osn parti En Créant des Opportunités (CREO).

