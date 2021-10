Haïti : Cuba assure le retour des émigrés haïtiens

La Havane, 29 septembre (Prensa Latina) Cuba prend les mesures nécessaires et arrange le retour sûr et volontaire des émigrés haïtiens arrivés sur le territoire national par différentes provinces du centre et de l'est du pays, a rapporté aujourd'hui le journal télévisé du soir.

Une telle décision est d’ailleurs conforme aux engagements internationaux en matière de migration auxquels Cuba fait partie.

Les migrants haïtiens sont arrivés dans le pays depuis le 11 septembre. Ceux-ci ont reçu tous les soins nécessaires, y compris une assistance médicale dans le cadre de la vocation humaniste et solidaire de Cuba, et restent logés dans des installations équipées à cet effet.

Le ministère cubain des Affaires étrangères a remarqué à plusieurs reprises l’urgence d'œuvrer en faveur d'un déplacement sûr, ordonné et régulier, « ce qui ne sera possible que si l'on s'attaque aux causes profondes du phénomène en raison de la prévalence d’un ordre international injuste et inégalitaire».

