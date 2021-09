Haïti : Extension de la transition présidentielle 

Paris, 12 septembre (RHC) Les partis et forces politiques haïtiens se sont entendus cette fin de semaine à Paris pour établir une période de transition jusqu’à la tenue des élections présidentielles désormais prévues pour la fin de 2022.

Pendant cette période transitoire, le pouvoir sera exercé par un gouvernement d’unité nationale dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, qui avait été nommé quelques jours avant le magnicide du président Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier .

C’était aussi un accord entre les partis de donner un an de plus pour rédiger une nouvelle constitution et pour organiser les élections dont sortira le successeur de Moïse.

L’accord a été signé par Henry et les principaux partis d’opposition et prévoit la tenue d’élections au plus tard à la fin 2022 et la prise en charge des nouvelles autorités au début de 2023, un an après la date butoir.

Le rôle principal du Gouvernement sera de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections, ce qui implique, d’une part, le redressement de la région sud du pays, dévastée par le puissant tremblement de terre du 14 août dernier.

Les signataires se sont également engagés à renforcer les combats contre les bandes armées qui contrôlent plusieurs quartiers de Port-au-Prince, semant la terreur quotidiennement par des enlèvements et des assassinats.

L’opposition a également fait figurer dans l’accord des clauses obligeant le Gouvernement à enquêter sur plusieurs massacres commis dans des quartiers populaires au cours des deux dernières années, attribués à des bandes armées progouvernementales.

Source Telesur

