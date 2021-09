Nicaragua : note de presse sur la position du Nicaragua concernant le vote pour la présidence de la CELAC

Nous, Le Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale du Nicaragua béni et toujours libre, face aux campagnes médiatiques fausses et insidieuses qui prétendent malicieusement qu’il y a un accord pour que notre Nicaragua s’absente demain, samedi 18 septembre, de la session plénière du sommet de la CELAC, rejetons fermement cette perversion de communication intéressée et réaffirmons clairement que notre position de défense de la CELAC, de notre souveraineté et de notre dignité nationale est ferme et cohérente avec les principes fondateurs et les valeurs de notre organisme.

Il n’est ni certain ni possible que le Nicaragua vote pour la République Argentine pour la présidence de la CELAC. Nous ne soutenons pas un Gouvernement qui malheureusement s’est mis d’accord illégalement et illégitimement avec le Gouvernement impérialiste yankee en violant la dignité et la souveraineté de notre Patrie et nous ne voteront pas pour lui.

Pour des raisons essentielles que nous avons abondamment expliquées et face à la position agressive et honteuse récurrente du Gouvernement de la République Argentine qui, en collusion et dans une étonnante complicité bien connue, indigne de cette Notre Amérique tellement héroïque et qui a tellement de grands hommes indépendantistes, est intervenue, en parole est en action, dans nos affaires propres, les affaires de notre Patrie et notre Liberté.

Nous n’acceptons pas pour le Nicaragua et par conséquent nous ne voulons ni une acceptons pas non plus pour notre CELAC un autre Luis Almagro, un traître envers nos drapeaux et nos symboles de lutte et de résistance.

Nous n’acceptons pas pour le Nicaragua et par conséquent nous rejetons aussi toute nouvelle tentative d’infiltration de notre CELAC qui viole nos bases fondatrices qui proclament et promeuvent le rêve suprême de nos grands hommes : union, Patrie, souveraineté, justice, Paix et développement humain, sans soumission obscure et sans pitoyables aberrations qui proclament la plus abjecte soumission aux représentants yankees de l’hégémonisme et de l’ingérence.

Les ordres du jour yankees que tellement et tellement fièrement nous rejetons, les stratégies de domination que tellement et tellement fièrement nous rejetons avec patriotisme et héroïsme ne peuvent être des ordres du jour de cette CELAC qui nous a tellement coûté à tous.

Aujourd’hui, nous nous souvenons de tous les efforts d’union dans la Grande Patrie des commandants éternels Fidel Castro et Hugo Chávez Frias qui, par leur pensée lucide et les pratiques de dignité nationales qui en découlent guident tous nos chemins.

Un autre Louis Almagro à la CELAC, ce serait trahir le sang béni versé dans les luttes anti yankees historiques et victorieuses.

Un autre Luis Almagro à la CELAC, ce serait proclamer l’ingérence et l’entrée des serres yankees dans les chemins libertaires de notre Amérique caribéenne.

Avec la servilité et le désir d’occulter par de soi-disant grandeurs et des arrogances les désastres des politiques ratées dans tant de parties du monde, on ne génère ni protection ni sauvegarde de la véritable grandeur, l’identité héroïque qui est le patrimoine culturel, sacré, inviolable, incorruptible et indéfectible de nos peuples.

Nous sommes pour une CELAC digne, souveraine, forte, organisatrice et cohérente, comme nos peuples, parce que c’est ainsi que nous gagnons tous.

Nous sommes pour que, depuis la CELAC et selon les principes et les valeurs qui la soutiennent, nous ouvrions dans l’union de nouvelles étapes historiques en concordance avec nos luttes courageuses et justes.

Amérique Latine et Caraïbes, notre Nicaragua de Dario et de Sandino , nous ne le vendons pas et nous nous nous rendrons ou jamais !

Et concernant en particulier le non respect de notre dignité et de nos chemins souverains, nous réaffirmons avec le général des femmes et des hommes libres, Augusto Sandino, que « la souveraineté d’un peuple ne se discute pas, elle se défend les armes à la main. »

Ces armes, aujourd’hui, sont l’honneur, la gloire et les victoires de la paix.

Nous ne sommes pas une arrière-cour et encore moins une colonie de qui que ce soit.

Il est indispensable de ne pas se tromper. Ne pas accepter d’agents de l’empire qui prétendent nous soumettre en essayant de plaire à l’impérialisme yankee au prix des peuples qui n’ont jamais agressé personne, s'est servir traîtreusement la vulgarité impérialiste qui rêve encore en se faisant des illusions d’une Amérique latine et caribéenne flottant sur leur drapeau comme des annexions et des possessions que personne et encore moins Dieu ne leur a données ou ne leur donnera.

De cela, comme le disait Dario, nous pouvons en être sûrs, parce qu'ils peuvent tout avoir, moins Dieu.

« Notre cause continue à vivre

Parce que c’est la cause de la justice

Parce que c’est à cause de l’amour »

Vivre Sandino!

Managua, 17 septembre 2021

Denis Moncada Colindres

Ministre des relations extérieures

Du gouvernement de réconciliation

Et d’unité nationale.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2021-09-15/posicion-de-nicaragua- en-relacion-a-la-eleccion-ppt-celac/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/nicaragua-note-de-presse-sur-la-position-du-nicaragua-concernant-le-vote-pour-la-presidence-de-la-celac.html