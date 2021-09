Nicaragua : Réaction aux actions de déstabilisation

Le Ministère Public du Nicaragua a mis en accusation mardi dernier Amaru Ruiz Alemán pour propagation de fausses nouvelles grâce aux technologies de l'information et de la communication et a informé les citoyens de la plainte qui pèse sur l'ONG que représente l'accusé.

Selon un communiqué, Ruiz a diffusé de fausses nouvelles sur les événements survenus en 2020 et 2021 dans des communautés de la Côte Nord des Caraïbes où des indigènes ont été assassinés.

Ruiz est directeur de la Fondation del Río, une organisation non gouvernementale considérée comme illégale par l'Assemblée Nationale (Parlement).

L'accusé a propagé l'idée qu'on avait omis délibérément d'enquêter sur ces délits, une chose que le Ministère de la Justice réfute en arguant qu'il existe une enquête de la police, une accusation judiciaire et une procédure judiciaire contre les responsables des événements de 2020.

Concernant les événements les événements survenus sur la colline Kiwakumbaih en 2021, la Police Natioanle a désigné un chef, des enquêteurs et des experts pour qu'il y ait ue enquête sur ces crimes et amener l'affaire devant la justice.

« L'accusé Amaru Ruíz a cherché à créer un climat d'instabilité et d'insécurité qui met en danger la souveraineté nationale, » a indiqué le Ministère Public dans son communiqué et il a fait savoir qu'un mandat d'arrêt avait été sollicité.

L'article 30 de la loi 1042, intitulée Loi spéciale sur les Cyberdélits reconnaît et sanctionne ce que Ruíz a fait et c'est cette loi qu'applique le Ministère Public.

Communiqué

Le Ministère Public du Nicaragua informe la population nicaraguayenne qu'on a accusé la Fondation “Violeta Barrios de Chamorro” et engagé une procédure contre elle pour le délit de blanchiment d'argent, de biens et d'actifs et d'autres actes illégaux ainsi que de l'investigation contre FUNIDES et contre toutes les personnes qui ont porté atteinte aux droits du peuple et de la société nicaraguayenne, conformément à la loi No.1055 et au Code Pénal de la République du Nicaragua.

On prévient les personnes qui seraient citées à comparaître et qui ne se présenteraient pas qu'elles devront prouver les raisons de leur absence par un moyen vérifiable et qu'en cas d'absence sans justification, on demandera à l'autorité judiciaire de les amener de force pour délit de fuite.

Hier, a eu lieu l'audience initiale concernant l'accusé Lesther Lenin Alemán Alfaro, pour le délit de conspiration en vue de porter atteinte à l'intégrité nationale, conformément aux articles 410 et 412 du Code Pénal au préjudice de la société nicaraguayenne et de l'Etat nicaraguayen. L'autorité judiciaire a maintenu la mesure de prison préventive et envoyé l'affaire devant les tribunaux.

Hier, a été présentée l'accusation contre Juan Lorenzo Holmann Chamorro pour le délit présumé de blanchiment d'argent, de biens et d'actifs conformément à l'article 282 du Code Pénal et contre Roger Abel Reyes Barrera et José Alejandro Quintanilla Hernández, pour délit présumé de conspiration au préjudice de la société nicaraguayenne et de l'Etat nicaraguayen. Les audiences préliminaires auront lieu aujourd'hui. L'autorité judiciaire a accepté les accusations et pris une mesure de prison préventive pour les accusés.

Le Ministère Public représentant les victimes dans le système de justice pénale, continuera à accomplir les démarches nécessaires dans le respect du système juridique. A tout moment, il a respecté les droits constitutionnels des accusés, des personnes sur lesquelles on enquête ou qu'on interroge, il a veillé à la qualité et à l'objectivité de l'enquête ainsi que des accusations et il continuera à contribuer à maintenir la sécurité et le respect des règles de coexistence pacifique.

Le Ministère Public lance un appel à la population pour qu'elle maintienne un cliamt de paix et de coexistence pacifique ainsi que de transuillité, de tolérance et de respect des lois de la République.

Managua, 10 septembre 2021

