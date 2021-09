Nicaragua : Yankees, go home!

Par Ramón Pedregal Casanova

(...)

Le 7 novembre de cette année 2021, le peuple nicaraguayen élira son président. Le 25 septembre, la campagne électorale a débuté et le 21, c'est à dire 4 jours avant, a eu lieu la dernière réunion du Congrès des Etats-Unis destinée à coordonner toutes les armes dont il dispose contre le Nicaragua : financement de mercenaires, préparation de la violence, blocus économique et politique, campagnes d'insultes et de mensonges, guerre de 4 ème génération... déstabilisation du pays et à partir de ce jour, amplifier le message qu'ils ont diffusé pendant ces derniers mois : crier de toutes les façons possibles que ces élections sont frauduleuses et faire des déclarations contre la reconnaissance de leurs résultats, employer l'expression « régime dictatorial d'Ortega et s'employer dans lepays et à l'étranger à renverser le Gouvernement. »

Cette réunion était intitulée « Une réponse internationale à la destruction de la démocratie par Ortega au Nicaragua. Ont dirigé cette cérémonie les sorciers d'extrême-droite Emily Mendrala, Juan Vargas, Albio Sires, Mark Green, María Elvira Salazar et Joaquín Castro, soutenus, entre autrss, par Marco Rubio, alias Narco et putschiste en chef. Le plan terroriste qu'ils ont présenté est la continuation de celui qu'ils avaient intitulé « Nic a Act » et cette suite, ils l'ont intitulée 'Loi Renaître. » Ce qui est certain, c'est que ce plan est déjà en marche et que les régimes soumis à l'impérialisme ont déjà commencé à déclarer qu'ils ne reconnaîtront pas les prochaines élections ni le Gouvernement. Dans cette réunion du Congrès étasunien, on a parlé d'employer les mêmes moyens que lors de la tentative de coup d'Etat de 2018 et de mettre en place un “président par intérim” dans le style de Guaidó.

L'ignorance des putschistes yankees sur le Nicaragua s'est manifestée quand la sous-secrétaire adjointe, Emily Mendrala, a parlé du pays en disant que c'était une île. Un autre membre du Congrès, Juan Vargas, en est arrivé à dire : « Fidel Castro gère Cuba depuis longtemps (il croit qu'il est encore en vie!). Nous avons cherché à nous en défaire pendant longtemps. Nous avons fait beaucoup de choses pour essayer de nous en débarrasser mais nous n'avons pas pu. » Mais en plus de leur ignorance politique, leur arrogance les a amenés à déclarer que leurs plans se dérouleraient « dans l'Union Européenne, au Canada, au Costa Rica, avec l'OEA dont ils pensent expulser le Nicaragua pour lui fermer toutes les portes et tous les micros, avec les pays de la région et avec le Royaume Uni pour coordonner des actions spécifiques supplémentaires. A travers l'USAID, nous soutenons la « société civile. » Le Département d'Etat des Etats-Unis a lancé une campagne sur les réseaux sociaux en août contre le Gouvernement sandiniste.

Il faut signaler la présence et l'intervention, à cette session du Congrès, de l'ex-présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla, qui a prononcé la phrase pourrie des fascistes étasuniens : « Le Nicaragua est une menace pour la sécurité de la région, » à quoi elle a ajouté qu'on expulserait le pays l'OEA, qu'on le bloquerait et qu'on poursuivrait les membres de son Gouvernement en les accusant de « blanchiment d'argent et de trafic de drogues, » et qu'ainsi, on ôterait à son Gouvernement sa légitimité. Qui est cette Laura Chinchilla, pour qu'elle s'exprime au Congrès des Etats-Unis ? Chinchilla est co-présidente du lobby « Dialogue Inter-américain » et avec Ricardo Zúñiga, le représentant de Biden, elle élabore la politique pour l'Amérique `Centrale.

Ces individus sont ceux qui dirigent l'agression contre le peuple nicaraguayen et avec lesquels se réunit la contre-révolution sous la direction de “Narco” Rubio et des représentants de Biden.

Allons-nous laisser le Nicaragua seul en cette heure qui est comme son Jardin des Oliviers? Les laisserons-nous lui clouer les mains et les pieds pour qu'on proconsul insolent continue à jouer avec le reste du monde au nom d'une paix... nord-américaine ? Il faut être aux côtés du Nicaragua et travailler pour lui ! Yankees, go home!

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

