Pérou : 2 ans et 11 mois de prison demandés pour Vladimir Cerron 

La situation du chef du parti Pérou libre, Vladimir Cerron et de 7 autres anciens fonctionnaires du gouvernement régional de Junín se complique. Le parquet anti-corruption a demandé 2 ans et 11 mois de prison et l'interdiction d'occuper des charges publiques pour l’ancien gouverneur de la région pour malversations de fonds et pour un détournement illégal présumé de 2 800 000 sols destinés aux travaux de reforestation du côté droit de la vallée de Mantaro.

L’accusation du Ministère Public a été présentée mardi à l’audience d’installation du procès pour cette affaire. Les accusés auraient attribué illégalement ce montant du budget à l’exécution de 9 autres projets.

« Nous prouverons qu’ils ont modifié illégalement le budget du projet de reforestation du côté droit de la vallée de Mantaro pour la somme totale de 2 800 000 de sols. Un budget qui a été détourné définitivement et attribué à autre chose, ce qui a affecté l’exécution du projet qui n’a jamais été achevé, » a déclaré la procureur adjoint à Maria Huaman à l’audience.

La défense de Cerron a affirmé devant le juge que cette affaire est déjà prescrite pour être survenue en 2012. La défense de Cerron a nié toute illégalité dans l’exécution du budget. Elle a demandé que son client soit acquitté. À la fin de la session, le magistrat Guido Arroyo Ames a suspendu l’audience jusqu’au 10 septembre 9h30 du matin, date à laquelle il devra se prononcer et dire si cette affaire est prescrite et doit être close ou si le procès peut encore avoir lieu.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/peru-la-derecha-no-deja-de-desestabilizar-ahora-la-fiscalia-pide-2-anos-y-11-meses-de-prision-contra-vladimir-cerron/

