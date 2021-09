Pérou : Castillo rejette les manœuvres destinées à ce qu’il remplace des ministres 

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a rejeté aujourd’hui les critiques qui mettent en doute la capacité du Gouvernement pour qu’il remplace des ministres et nomme en échange des alliés des accusateurs.

« Quand les hommes d'en bas, du yanque (sandales artisanales faites avec des pneus recyclés), du chapeau, assument des responsabilités, aujourd’hui ils sont venus dire « incapable » et que nous sommes un mauvais Gouvernement, » a-t-il dit dans un discours lors de la remise d’un ensemble de logements bioclimatiques.

Il a ajouté : « ils ne veulent pas que nous enlevions l’argent aux corrompus parce qu’aujourd’hui ils veulent faire tomber les ministres pour mettre leurs alliés, ceux avec qui sont en collusion avec leurs entreprises, ceux qui sont en collusion avec ceux qui ont corrompu le pays, » a déclaré le président.

La pression pour remplacer des ministres se concentre sur le ministre du travail, Íber Maraví, à qui le premier ministre Guido Bellido a demandé de démissionner mais qui refuse de céder à la pression de l’extrême droite, selon ce qu’il dit, et a mis sa charge à la disposition du président Castillo qui n’en parle pas.

Il a insisté aussi sur le fait qu’il nie le fait que son Gouvernement ait des relations avec le terrorisme, une accusation que des médias et des personnalités politiques d’opposition lancent en utilisant des rapports de police qui datent de plusieurs décennies et d’autres recours pour discréditer le premier ministre et plusieurs ministres et il a invité leurs critiques à débattre à l’intérieur du pays.

« Le prochain ministre ou les prochains ministres puissent-ils sortir de cette communauté parce que nous n’allons pas faire de trêve pour les gens qui veulent soumettre à leur bon plaisir pour se gaver des budgets de l’État. »

Il a dit d’autre part que le Gouvernement travaille en faveur des Péruviens et que personne ne leur imposera leur ordre du jour sauf le peuple. « Nous n’allons pas tomber dans le jeu sale qu’ils veulent imposer dans la capitale, » a-t-il ajouté.

Il a condamné, en outre, la politisation de la faim du peuple et du panier de la ménagère à propos de la hausse du prix en particulier du gaz domestique, du pain, de l'huile et d'autres produits.

A ce sujet, Castillo a déclaré : « Nous allons travailler pour leur donner uen répons eà ce sujet. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

