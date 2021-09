Pérou : L'opposition demande de remplacer Guido Bellido

Rénovation Populaire, Force Populaire et Le Pays Avance ont émis des communiqués dans lesquels ils condamnent les déclarations du premier ministre Guido Bellido qui menace l'entreprise qui exploite le gaz de Camisea de nationaliser le gisement si elle n'accepte pas la renégociation de la répartition des bénéfices.

La groupe de Rénovation Populaire a demandé au président de la République, Pedro Castillo, de remplacer le président du Conseil des Ministres car s'il ne le fait pas, le Congrès de la République émettra une motion de censure contre lui.

Le groupe indique que ces actions contradictoires qui ne respectent pas la position prise par le Président devant l'OEA font des dommages irréparables aux institutions, au système démocratique et aux Péruviens en général.

Le porte-parole du groupe, Jorge Montoya, a confirmé qu'il émettrait une motion de censure contre Guido Bellido et il a expliqué que l'interpellation de celui-ci, que son groupe envisageait, était « passée au second plan » : « L'interpellation du premier ministre Bellido est passée au second plan, c'est la censure que je proposerai depuis mon groupe en espérant que la majorité de mes collègues soient raisonnables et se joignent à cette motion, » a-t-il écrit sur Twitter.

Dans un autre message, il a indiqué que Bellido Ugarte « a outrepassé son niveau politique et interfère dans les décisions du Président Castillo lui-même » en menaçant de nationaliser le gisement de gaz de Camisea.

« Il semblerait que le premier ministre prenne une position politique indépendante qui dépasse son niveau politique et interfère dans les décisions du Président Castillo lui-même. L'inaction de Castillo le met dans une position subalterne et met en danger son autorité même en permettant que son premier minsitre contredise celui qui l'a nommé. L'incapacité de gouverner est un cancer généralisé dans ce Gouvernement, personne ne respecte personne. »

Pour sa part, Force Populaire estime que la menace du premier minsitre va contre l'investissement au Pérou : « Le groupe de Force Populaire considère la menace du premier ministre Guido Bellido comme une atteinte à la sécurité juridique au Pérou de l'investissement privé qui génère, directement ou indirectement, des milliosn de postes de travail. »

« Alors que le Gouvernement cherche à faire croire qu'il fait des efforts pour encourager l'investissement étranger, les faits prouvent que son intérêt principal est d'exproprier comme sous le régime chaviste. »

Enfin, les fujimoristes appellent instamment le Gouvernement à réaliser une renégociation sans aucune sorte de menaces et dans une totale transparence.

Le groupe du parti au pouvoir Pérou Libre soutient les propos de Guido Bellido concernant le gaz de Camisea ou sa « récupération » si l'entreprise n'accepte pas les nouveaux termes du contrat. « Il faut préciser que ce qui a été dit n'est pas l'expression d'une opinion personnelle et d'un caprice du ministre Bellido concernant le gaz de Camisea mais une expression franche et directe à propos de l'entreprise transnationale qui exploite et commercialise notre gaz et qui porte atteinte aux intérêts du pays en ne répartissant pas les bénéfices produits par la commercialisation de notre gaz en faveur de l'Etat. »

Le groupe révèle aussi qu'auparavant, un dialogue avait été recherché avec l'entreprise pour renégocier les termes de l'accord mais que la réponse de l'entreprise n'a pas été satisfaisante. Le communiqué signale que l'Etat ne reçoit que 1135 000 000 de $ d'impôts alors qu'il devrait recevoir 23 000 000 000 de $.

Le porte-parole du groupe, Waldemar Cerrón, a déclaré que le premier ministre avait fait une annonce correcte « parce que les bénéfices générés par notre gaz doivent être pour tous les Péruviens. Et s'ils ne veulent pas renégocier, nous devons la récupérer (l'entreprise). »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/peru-oposicion-pide-remover-de-su-cargo-a-guido-bellido-por-sus-declaraciones-sobre-gas-de-camisea/

URL de cet article :