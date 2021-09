Pérou : La mort d'Abimael Guzmán et la nécessite de lyncher son cadavre

L'avocat d'Abimael Guzmán, Sebastián Chávez, a indiqué que le corps du dirigeant du Sentier Lumineux devrait être remis à sa famille le plus proche, son épouse Elena Iparraguirre.

« Ils vont faire les enquêtes sur ce cas, l'autopsie et ensuite, nous verrons (…) Selon la loi, ils doivent le remettre à sa femme qui est sa famille la plus directe ou à celui qu'elle désignera, » a dit l'avocat à la presse à sa sortie de la morgue de Callao.

« Ce que fait le Gouvernement ou l'Etat ne me concerne pas, » a-t-il répondu à une question sur la possibilité que son corps soit incinéré comme l'a recommandé le ministre de la Justice Aníbal Torres.

Dès que la nouvelle de la mort de Guzmán a été connue, tous les secteurs politiques, de la droite à la gauche, se sont bousculés pour faire une déclaration, plus dure l'une que l'autre, massacrant le mort. Des expressions comme « un terroriste sanguinaire, » « un auteur de génocide » est mort et d'autres similaires, des expressions de joie et d'allégresse jusqu'à tenter de faire disparaître le cadavre comme le suggère le ministre de l'Intérieur. Ensuite, s'est ouvert un débat sur ce qu'il fallait faire de son corps que le journaliste Carlos Noriega décrit ainsi: « On a proposé de brûler son cadavre et de disperser ses cendres en mer comme cela a été fait pour Oussama Ben Laden, pour éviter que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage pour les partisans du Sentier. Le ministre de la Justice Aníbal Torres a indiqué que cette possibilité était en train d'être étudiée. Le seul membre de la famille de Guzmán est sa femme, Elena Iparraguirre, qui purge également une peine de prison à perpétuité. »

Evidemment, le nombre de morts qu'on attribue au Sentier Lumineux n'a pas manqué d'être cité et on en est arrivé à le manipuler de telle façon que certains médias, citant des personnalités politiques ou des fonctionnaires et des organes policiers le situent entre 60 000 et 80 000 alors que les enquêtes qui ont été réalisées sur ces années-là révèlent que ces chiffres sont ceux qui concernent les crimes de l'Etat, de l'Armée et de la Police. Evidemment, le président Pedro Castillo, que la droite met sous pressiosn pour ses relations passées avec des groupes du Sentier Lumineux, n'a pas manqué de faire des déclarations ainsi que presque tous ses ministres et une grande partie des députés, répétant le discours traditionnel condamnant le mort et démentant toute possibilité de liens personnels avec le « terrorisme. »

La vidéo de l'infâme « spectacle » mis en scène par l'auteur de génocide Alberto Fujimori qui montre Guzmán vêtu d'un habit rayé enfermé dans une cage comme un animal sauvage a été diffusée pour la millionième fois. En fait, on anticipait des scènes que l'armée des Etats-Unsi a multipliées plus tard à Guantánamo où elle enfermait dans des cages des prisonniers vêtus d'un uniforme orange.

Conclusion: la mort de Guzmán, après 29 ans de prison, a servi de catharsis à la classe politique et ils se sont acharnés même sur son cadavre. Seul Vladimir Cerrón et le ministre de la Santé, Cevallos Flores, ont tenté de se démarquer mollement de l'euphorie sanguinaire qui régnait. Le premier a indiqué que même si on condamne le terrorisme, si on n'extirpe pas la pauvreté et les carences qui frappent ceux d'en bas, des épisodes de violence politique continueront d'avoir lieu. Cevallos, pour sa part, a déclaré : « Personne ne souhaite la mort de quelqu'un quelque délit qu'il ait commis mais que la justice soit faite pour les gens qui ont commis certaines infractions pénales ou un génocide pour qu’effectivement, ils accomplissent la peine que leur a imposée le Pouvoir Judiciaire. S'ils meurent, c'est regrettable comme pour toute autre personne qui meurt en toute circonstance. »

Ce dimanche, le lynchage médiatique et de la politocratie continue. Le journal La República titre : « Il est mort vaincu ! Vive le Pérou ! Leplus grand auteur de génocide de notre histoire est mort ! » et les membres de l'Equipe d'élite de la direction contre le Terrorisme qui préparait la commémoration de la capture de Guzmán, quand ils ont appris la nouvelle, ont fait la fête sans se gêner.

A ce niveau, la question qui se pose au-delà des concordances ou des petites, grandes ou énormes différences que chacun a pu avoir avec le Sentier Lumineux pendant les années où il a existé en tant qu’organisation armée qu'on a transformée en monstre dont toute la classe politique veut se démarquer, est : quand l'auteur de génocide Alberto Fujimori mourra, la réaction sera-t-elle la même ? Ou comme d'habitude, isl garderont le silence et tourneront la page d'uen époque dans laquelle le terrorisme d'Etat a fonctionné comme une machine bien huilée et provoqué des crimes épouvantables, des tueries de paysans et d'étudiants, des stérilisatiosn de femmes, etc..., etc... Mais la démocratie péruvienne putride de ces dernières années cache ses complicités sous le tapis et pense qu'elle lavera son visage en crachant sur les restes d'un homme de 86 ans qui a dirigé des milliers de paysans, d'étudiants et d'ouvriers, qui fut vaincu, qui a:même opté pour la réconciliation avec ses ennemis (ce qui a signifié recevoir de nombreuses critiques de la gauche) , qui a passé 29 ans en prison dans les pires circonstances et qui a fini par mourir. Pour plus de détails scabreux, ceux qui se disent démocrates et très différents du mort ne sont même pas prêts à remettre son cadavre a sa femme pour que personne ne puisse lui rendre hommage. N'était-il pas vaincu ?

