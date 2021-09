Pérou : Le Congrès demande des explications sur la rencontre entre Castillo et Maduro

Alberto Adrianzén M.

Au milieu d'un conflit public entre le premier ministre Guido Bellido, le vice-chancelier Luis Enrique Chávez et le ministre Oscar Maúrtua lui-même à propos du Venezuela, la Commission des Relations Extérieures du Congres n'a pas eu de meilleure idée que de convoquer le chancelier pour qu'il donne des explications sur la rencontre entre les présidents Pedro Castillo et Nicolás Maduro au VI ème sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC), qui a eu lieu il y a quelques jours, à Mexico.

A propos de l'invitation du Congrès, il faut dire qu'elle est destinée non seulement à savoir de quoi ont parlé les 2 présidents mais aussi à empêcher une éventuelle reconnaissance du Gouvernement de Maduro, un sujet polémique, pour le moins, dans notre pays. C'est pourquoi, le fait que le récent communiqué de la chancellerie soit ambigu ne doit pas nous étonner. Même si on y affirme : « Le Pérou n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec le Venezuela. Ces relations se sont maintenues sous les Gouvernements passés et son actuellement au niveau consulaire, » on ne précise pas quelle autorité reconnaît le Pérou en ce moment, c'est à dire si Carlos Scull est toujours le représentant (« ambassadeur ») de Juan Guaidó au Pérou ou s'il a cessé de l'être. Cela explique aussi bien le conflit entre le vice-chancelier (je me demande si l'ambiguïté vient de Torre Tagle ) et le premier ministre que l'invitation précipitée du chancelier par la Commission des Relations Extérieures du Congres.

En d'autres termes, la droite cherche à empêcher la reconnaissance du Gouvernement de Nicolás Maduro. Pour la droite, ce sujet est tellement important qu'elle menace d'interpeler le premier ministre et même de censurer le cabinet. Il ne faut pas oublier que celui qui dirige la politique étrangère et les relations diplomatiques, comme le stipule la Constitution, c'est le Président de la République en personne et que toute remise en cause de celle-ci est aussi une remise en cause du Président lui-même.

Ainsi, la droite cherche, en outre, à aligner le Pérou sur les gouvernements les plus réactionnaires de la région qui n'acceptent pas que le Groupe de Lima ait cessé d'exister, c'est à dire qu'il soit déjà mort politiquement et qu'à présent, aucun gouvernement de ce Groupe, dont le Pérou, n'ose dire que le Groupe de Lima est un cadavre sans sépulture ou une sorte de zombi.

Cela est si évident que le comportement de cette (extrême) droite au Congrès s'écarte même de la position du Gouvernement des Etats-Unis à propos de la résolution de al crise vénézuélienne qui l'a amenée à éliminer, pratiquement, le Groupe de Lima qui était dans le passé son principal agent diplomatique (ou force de choc) et à soutenir plus le travail de médiation du Groupe de Contact dirigé par la Norvège. Il faut signaler que ce Groupe a réussi à réunir pour la première fois, dans un processus de négociation complexe et difficile, le Gouvernement de Maduro et presque toute l'opposition, même le parti a de Juan Guaidó. Tout indique que ce processus de négociation qui se déroule au Mexique sera un succès et qu'il jouit d'un large soutien au niveau international. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de le soutenir publiquement.

Par conséquent, demander au chancelier de quoi ont parlé Castillo et Maduro lors de cette rencontre est la voie que la droite au choisie au Congrès pour conserver le Groupe de Lima, en faire un instrument capable de torpiller le processus de négociation en cours et en même temps, créer une coalition de Gouvernements d'extrême-droite dans la région (je parle de pays comme la Colombie, le Brésil, le Paraguay, l'Equateur, l'Uruguay et d'autres) face à l'éventuel tournant à gauche de plusieurs pays d'Amérique Latine. Et dans le pays, créer un climat toxique destiné à encourager et à légitimer la destitution du Président et si nécessaire, un coup d'Etat en agitant comme elle le fait actuellement l'épouvantail du « communisme » et du chavisme.

