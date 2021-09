Pérou : Le Groupe de Lima a cessé d’exister

L’ambassadeur du Pérou devant l’OEA a confirmé l’extinction du groupe de Lima, créé par des Gouvernements opposés à celui du président du Venezuela, Nicolas Maduro.

Lors d’une interview donnée à la radio, le représentant péruvien devant l’Organisation des Etats Américains (OEA) a confirmé depuis Washington que ce groupe discutable « a terminé son cycle. » Il a nié Ie fait que son pays se soit retiré du groupe de Lima car « personne ne peut quitter quelque chose qui ne fonctionne pas et n’existe pas parce que (le groupe), il y a des mois qu’il ne se réunit plus, » depuis bien longtemps avant que le président Pedro Castillon n'arrive au pouvoir.

De plus, ce collectif « n’est pas une organisation légalement établie, il a fonctionné à un moment donné et il a déjà terminé son cycle », a-t-il affirmé en mettant en avant les conversations qui se déroulent au Mexique entre le Gouvernement de Maduro et l’opposition.

« Ils discutent pacifiquement sous les auspices de la Norvège, un pays spécialiste de cette sorte de médiation » comme il l’a démontré en Colombie où il a joué un rôle important dans le processus qui s’est achevé par un accord de paix entre le Gouvernement et les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC).

Il a estimé avec optimisme que les conversations qui ont lieu à Mexico ont obtenu de petits consensus encourageants.

