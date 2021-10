Pérou : Le parti Pérou Libre demande le remplacement du chancelier

Le groupe parlementaire du parti au gouvernement, Pérou Libre, a demandé aujourd’hui le remplacement du chancelier Oscar Maúrtua, considérant ses explications à une commission législative sur les relations avec le Venezuela comme insuffisantes.

Un communiqué du groupe signale que le diplomate de carrière à la retraite doit abandonner son poste ainsi que le vice chancelier Luis Chávez pour avoir contredit le président Pedro Castillo et s’être déclaré opposé à sa politique de relations avec tous les pays de la région sans discrimination.

Chávez a dit que le Pérou ne reconnaît aucun Gouvernement légitime au Venezuela bien que Castillo et le président vénézuélien Nicolas Maduro se soient rencontrés au Mexique dans le cadre du sixième sommet de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens.

En comparaissant hier devant la Commission des Relations Etrangères du Parlement, le ministre n’a pas répondu à une question concernant la déclaration de Chávez bien qu’il ait défendu la pertinence du dialogue entre les deux présidents.

Le chancelier, selon le communiqué, « a gardé le silence et sa complicité est éloquente face à l'audace de son vice chancelier qui contredit le président Castillo dans sa décision de maintenir des relations amicales de coopération avec la République Bolivarienne du Venezuela et le Gouvernement du président Maduro. »

sur les problèmes migratoires et commerciaux.

Entre autres reproches , il signale que le problème du Venezuela n’admet pas de demi-teintes ni de déclarations hésitantes et qu’il ne suffit pas de dire que le Pérou n’a pas rompu les relations diplomatiques avec le pays voisin en 2015 alors qu’il a réduit les relations officielles au niveau du consulat et a reconnu le « président » autoproclamé Juan Guaidó.

Le communiqué dénonce le fait que la chancellerie reconnaît toujours l’accréditation du représentant de Guaidó Carlos Schull, comme ambassadeur. Maurtua a évité d’évoquer cette situation hier devant la commission.

Des sources diplomatiques ont confirmé que bien que le chancelier ait fait savoir que la reconnaissance de Guido a cessé en janvier dernier, Schull continue à jouir ici des privilèges d’un ambassadeur .

Le chancelier, ajoute le communiqué, s’est montré docile et a manqué de fermeté face à la commission parlementaire (de majorité de droite) qui l'a convoqué et cherche à imposer son ordre du jour politique au président Castillo et à faire passer ses phobies et ses exclusions pour d’inacceptables raisons idéologiques.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar info

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/peru-congresistas-de-partido-gobernante-piden-retiro-de-canciller/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-le-parti-perou-libre-demande-le-remplacement-du-chancelier.html