Pérou : Le parti Pérou Libre s’oppose à la crémation de Abimael Guzman

Le groupe de Pérou Libre dans sa totalité a voté contre le projet de loi promulgué par Pedro Castillo.

Pendant le débat, le porte-parole du groupe, Waldemar Cerrón, a affirmé qu’ils s’opposaient à « une initiative qui porte un nom propre et dont l’application rétroactive ne serait pas viable. »

Quelques heures plus tard, le secrétaire général du parti Pérou libre, Vladimir Cerron a pris une position alignée sur celle de son frère et sur le vote des députés du parti.

« Pérou Libre est contre le fait de faire des lois qui portent un nom propre, de les appliquer rétroactivement en violent l’ordre juridique existant. Cela finira par entraîner des responsabilité légales en toute sécurité. Je soutiens la décision du groupe de Pérou Libre à propos de ce vote, » a écrit Cerron sur Twitter.

« Ceux qui ont le plus besoin d’un Guzman vivant bien qu’il soit mort, c’est la droite et le fujimorisme. »

Le député Guillermo Bermejo de Pérou Libre a affirmé que la droite et le fujimorisme sont ceux qui « ont besoin » de garder vivant le souvenir d'Abimael Guzman.

Pour lui, cela aurait été prouvé pendant la discussion dans l’hémicycle sur l’approbation de la loi qui permet d’incinérer les restes de ceux qui ont dirigé ou participé à des actes terroristes.

« Dans le débat au congrès, une chose a été bien claire : ceux qui ont le plus besoin du croquemitaine du terrorisme et qui ont le plus besoin d’d'Abimael Guzman vivant bien qu’il soit mort, toujours présent bien qu’il soit mort, c’est la droite et le fujimorisme surtout. »

L’avocat d'Abimael Guzman dénonce un assassinat présumé

Celui qui est aussi le défenseur d’Helena Iparraguire, la femme du dirigeant du Sentier lumineux, a demandé qu’on puisse reconnaître le corps qui est encore à la morgue de Callao.

Sebastien Chávez Sifuentes, l’avocat du chef de chantier lumineux, Abimael Guzman, a présenté devant le MPublic de la Nation une plainte dans laquelle il affirme que celui qu'il défend a été assassiné après qu'on ait décidé que son corps serait incinéré après sa mort le samedi 11 septembre dernier sur la base navale de Callao.

Celui qui est aussi l'avocat d'Elena Iparraguirre, la femme du défunt, a signalé que sa cliente a formulé cette plainte pour le délit présumé d'assassinat sur la personne de Guzman, mort la veille du 29 ème anniversaire de son arrestation, le 1é septembre 1992.

Chávez a demandé aussi que sa cliente puisse reconnaître le corps du chef du Sentier Lumineux et que ses restes soient remis au membre du Sentier Lumineux Yolanda Quiñonez Colchado qui a été désignée à sa place par le troisième procureur de la province de Callao pour lui donner une sépulture « conforme à ses croyances » bien que ce lieu puisse devenir un lieu de pèlerin age pour les terroristes nostalgiques.

Enfin, il a demandé à la procureure Zoraida Ávalos de se rendre à la prison pour femmes de Chorrillos pour qu'Iparraguirre Revoredo puisse confirmer sa plainte pour l'assassinat présumé de Abimael Guzmán.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/peru-el-partido-oficialista-peru-libre-y-su-lider-vladimir-cerron-se-oponen-a-cremar-cadaver-de-guzman/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-le-parti-perou-libre-s-oppose-a-la-cremation-de-abimael-guzman.html