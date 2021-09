Pérou : Le premier ministre confirme la reconnaissance de Nicolas Maduro 

La malencontreuse décision d’obliger à démissionner le meilleur chancelier que le Pérou ait jamais eu, Hector Béjar, et de le remplacer par une paire d’hommes liés par la pensée et l’action à l’empire yankee a déjà commencé à causer des problèmes au Gouvernement de Pedro Castillo. Cette semaine, le vice chancelier Luis Enrique Chavez a eu la mauvaise idée de dire : « Le Pérou ne reconnaît pas le Gouvernement de Nicolas Maduro car il est illégitime, ». À quelques heures de là , avec la logique et la fermeté nécessaires, le premier ministre Guido Bellido lui a répondu : « Je démens l’affirmation du vice chancelier disant que nous ne reconnaissons pas l’autorité légitime du Venezuela, ce n’est pas la position du Gouvernement. Notre président a rencontré le président Nicolas Maduro pour résoudre la crise migratoire. Si le chancelier ou son adjoint n’aime pas ça, les portes sont ouvertes. »

Les faits

Lors d’une activité officielle, le vice chancelier Luis Enrique Chavez a indiqué que, depuis le 5 janvier, le Pérou « ne reconnaît aucune autorité légitime au Venezuela. » De plus, il a indiqué que depuis cette date « personne n'a considéré comme nécessaire » que le Groupe de Lima se manifeste à nouveau.

Consulté pour savoir si le Gouvernement reconnaît Nicolas Maduro ou Juan Guaidó comme président du Venezuela après que le président Pedro Castillo ait indiqué au sommet de la CELAC que le Pérou aura des relations avec tous les pays « sans discrimination, » il a répété: « Le Pérou a déclaré que depuis le 5 janvier, au Venezuela, il n’y a pas d’autorité légitime, » montrant clairement qu’il est plus un fonctionnaire au service des États-Unis que du Pérou.

Ensuite il a insisté : « C’est la position du Pérou. Je le dis je dis quelle est sa position, si vous souhaitez autre chose, je ne suis pas sur cette position. En ce moment, la position du Pérou, c'est que, depuis le 5 janvier, il ne reconnaît aucune autorité légitime au Venezuela. »

Consulté sur le maintien du Pérou dans le Groupe de Lima, le vice chancelier a dit qu’aucun pays ne considérait nécessaire une nouvelle déclaration à travers ce mécanisme depuis le 5 janvier et qu’en ce moment le moyen qu’ils reconnaissent pour affronter la crise vénézuélienne c’est le dialogue entre l’opposition de ce pays et le Gouvernement de Nicolas Maduro qui se déroule avec la médiation de la Norvège.

« Le groupe de Lima est un mécanisme, ce n’est pas un organisme international et par conséquent, les mécanismes fonctionnent quand il faut qu’ils fonctionnent. Le Groupe de Lima n’a émis aucune déclaration depuis le 5 janvier de cette année. »

« Il ne nous semble pas qu’il soit nécessaire de continuer à discuter de cette question parce que personne n’a considéré comme nécessaire que le Groupe de Lima se manifeste concrètement après le 5 janvier. »

Pedro Castillo rencontre Nicolas Maduro

Guido Belido, le président du conseil des ministres, a affirmaé que pendant plusieurs heures, dans la matinée, le président Pedro Castillo a eu une réunion avec Nicolas Maduro, président du Venezuela après avoir démenti le vice chancelier péruvien Luis Enrique Chavez qui, la veille, avait dit que le Pérou ne reconnaissait pas les autorités légitimes du Venezuela.

Sur son compte Twitter, le premier ministre a précisé la position du Gouvernement péruvien et son comportement face aux autres autorités étrangères.

Il faut rappeler que le président Pedro Castillo a entrepris sa première tournée internationale le vendredi 17 septembre, pour participer aux divers sommets internationaux. Samedi dernier, il a été d’accord avec Nicolas Maduro, au sommet de la CELAC , qui a eu lieu à Mexico. Ce mardi 21, il se présentera devant l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://ww.resumenlatinoamericano.org/2021/9/21/peru-clara-respuesta-del-premier-guido-bellido-al-vicecanciller-que-dijo-que-el-pais-no-reconoce-autoridades-legitimas-de-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-le-premier-ministre-confirme-la-reconnaissance-de-nicolas-maduro.html