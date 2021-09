Pérou : Le premier projet de budget devant le Congrès

Le Gouvernement dirigé par Pedro Castillo et Guido Bellido présente ce jeudi son premier projet de budget (pour l'année 2022) devant le Congrès.

Le président du Conseil des Ministres, Guido Bellido, et le ministre des Finances, Pedro Francke, exposeront le projet de loi sur le budget du secteur public devant le Congrès en session plénière. Les priorités de ce budget sont la santé et en particulier l'urgence sanitaire provoquée par le COVID-19, l'éducation, l'agriculture, la diminution de la pauvreté, la protection sociale, la remise en marche de l'économie et la promotion de l'emploi et de la production.

Le ministre Francke a déclaré mardi que ce budget est en augmentation de 7,6% par rapport à celui de l'exercice fiscal de 2021 et ila expliqué que cette augmentation est basée sur le fait que les revenus fiscaux devraient augmenter.

Budget du secteur public année fiscale 2022: 197 269 000 000 (100%)

Gouvernement national: 139 879 000 000 (70%)

Gouvernements régionaux : 35 551 000 000 (19%)

Gouvernements locaux : 21 570 000 000 (11%)

La centralisation économique continue : mauvais signe. Espérons que ce sera mieux après le débat en session plénière

— Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) 1er Septembre 2021

Ce sera la seconde épreuve du feu pour le cabinet de Bellido, après que le Congrès lui ait accordé sa confiance il y aun peu plus d'une semaine.

