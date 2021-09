Pérou : Le président Castillo se rendra aux Nations Unies

Le président péruvien, Pedro Castillo, se rendra ce mois-ci au siège des Nations Unies à New York et parlera lors du plus important forum mondial le 21 septembre, à confirmé aujourd’hui le représentant de l’organisation, Igor Garafulic.

Le fonctionnaire parlera ce jour là comme les autres présidents à l’Assemblée Générale de l’ONU, lors d’une journée consacrée aux expositions des chefs d’État.

Une réunion entre le Président Castillo et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, est également prévue.

Garafulic a fait savoir d’autre part qu'hier a été signé un accord de coopération entre le Gouvernement péruvien et les Nations Unies pour le développement soutenable qui prévoit un apport de 200 000 000 de dollars en cinq ans.

Il a affirmé que ces fonds représentent une augmentation importante par rapport aux accords antérieurs et précisé que l’organisme assigne 170 000 000 de dollars à ses programmes au Pérou.

Selon le fonctionnaire international, la pandémie de COVID-19 et ses priorités ont rendu difficile d’atteindre les objectifs de développement soutenable des nations pour 2030.

Dans le cas du Pérou, a-t-il dit, la pandémie et ses séquelles de crise économique ont augmenté le nombre de pauvres de 10 %, ce qui équivaut à 3 millions d’habitants.

À ce sujet Garafulic a indiqué que le monde s’est rendu compte que des indicateurs comme la rente per capita montrent souvent « des images inexactes du niveau de développement d’un pays. »

Dans cette situation, a-t-il affirmé, le point de vue de l’ONU est que « personne ne reste en arrière » dans le développement, en donnant la priorité aux groupe les plus vulnérables.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-confirman-viaje-del-presidente-a-naciones-unidas/

