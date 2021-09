Pérou : Mort du fondateur du Sentier Lumineux, Abimael Guzmán

Le dirigeant historique du Sentier Lumineux, Abimael Guzmán, est mort samedi à 86 ans, à 6 heures 40, au Pérou, alors qu'il purgeait une peine à perpétuité au centre de détention de haute sécurité de la Base Navale de Callao.

Fondateur du Sentier Lumineux également connu sous le nom de « camarade Gonzalo, » Guzmán est mort d'une infection générale à l'hôpital naval où il était soigné.

Le président péruvien, Pedro Castillo, a écrit sur Twitter Guzmán a été « responsable de la perte d'innombrables vies de nos compatriotes. » Et ila ajouté : « Notre position de condamnation du terrorisme est ferme et inébranlable. Nous en construirons un Pérou de justice et développé pour notre peuple qu'en démocratie. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/peru-muere-prision-lider-historico-sendero-luminoso-20210911-0007.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-mort-du-fondateur-du-sentier-lumineux-abimael-guzman.html