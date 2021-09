Pérou : Motion de censure contre la présidente du Congrès

Une députée du parti Pérou Libre a présenté dimanche une motion de censure contre la présidente du Congrès María del Carmen Alva, considérant que ses commentaires sont destinés à chercher à destituer le président Pedro Castillo.

« J'ai présenté une motion de censure contre María del Carmen Alva pour ses déclarations condamnables et antidémocratiques disant que « larue demande la destitution du président. Ces déclarations ont pour but de discréditer le Pouvoir Exécutif et sont destinées à justifier un coup d'Etat,» a indiqué la députée de Pérou Libre, Kelly Portalatino.

Cette motion souligne qu'il n'y a pas de preuves qui soutiennent les affirmations de la présidente du Congrès et qu'étant donné la situation que vit le Pérou, il faut renforcer les relations entre le Gouvernement et le Pouvoir Législatif : « En ce moment de crise, on a besoin d'une coordination cordiale, intelligente et démocratique entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif pour obtenir des mesures, des lois et des politiques publiques qui puissent aider les millions de Péruviens qui sont dans la pauvreté et l'extrême pauvreté et l'actuelle présidente du Congrès ne garantit pas cela, » dit le document.

Pour sa part, la présidente du Congrès a réfuté ces accusations et déclaré que le Pouvoir Législatif ne se prêtera jamais à un coup d'Etat.

