Pérou : Pedro Castillo dans la tourmente

María Sosa Mendoza

Le président du Pérou a déjà dû faire face à des scandales, des accusations disant que ses collaborateurs sont proches du Sentier Lumineux et à la démission de son ministre le plus important. Et bien que l'opposition de droite le torpille, la semaine dernière, il a ontenu la confiance du Congrès pour son cabinet.

Après sa victoire aux élections présidentielles lors desquelles il a affronté l'une des contre-campagnes les plus importantes de ces derniers temps, - qui a réuni les grands médias à la botte de la classe politique et des secteurs du patronat - Pedro Castillo a dû affronter essentiellement 2 grandes défaites : son groupe n'a pas réussi à avoir un poste dans la direction du Congrès ni à la présidence des commissions stratégiques pour faciliter son travail au Pouvoir Exécutif. Seulement 19 jours après son investiture, son ministre des Relations Extérieures, Héctor Béjar, s'est vu forcé de démissionner au milieu d'un scandale politique déchaîné par ses déclarations sur le terrorisme dans le pays.

Le Congrès de la République a accordé sa confiance à son premier cabinet ministériel qui pourra donc rester en fonction. Ce n'est pas rien mais ce qui, dans le passé, aurait signifié que les parlementaires soutenaient les ministres désignés et par conséquent, aurait apporté une certaine tranquilité au Gouvernement ne représnete pas forcément la même chose en ce moment. D'autres variables se sont ajoutées au calcul politique des membres du Congrès.

Après avoir accordé sa confiance, un des groupes d'opposition a annoncé que l'étape suivante serait la destitution de plusieurs ministres : « Nous allons les achever un par un, » ont déclaré des membres de Rénovation Populaire. On ne sait pas vraiemnt si cela pourrait arriver mais le départ de l'un d'entre eux, le minsitre du Travail, est presque certain.

Le début de Castillo

Dans son premier message à la nation, après avoir été investi pour la période 2021-2026, Castillo a étendu l'invitation qu'il avait faite aux secteurs d’opposition 10 jours auparavant, un peu avant d'être déclaré vainqueur du second tour : « J'appelle nos opposants politiques, la chef de Force Populaire [Keiko Fujimori], à ne pas mettre plus d'obstacles à l'avancée de ce pays. Bienvenue à cet espace pour faire un Gouvernement de tous les Péruviens (…) Nous partageons ensemble cette lutte pour un Pérou plus juste et digne, » avait-il déclaré.

Son discours avait été considéré comme consensuel. Il n'abandonnait pas se sidées de changement mais garantissait qu'il ferait tout dans le cadre de la Constitution en vigueur. Il s'engageait même à ce que l'initiative d'Assemblée Nationale Constituante destinée à rédiger uen nouvelle Constitution – l'une de ses promesses de campagne les plus polémiques - passe par le Congrès. La situation a semblé changer le lendemain, quand il a fait prêter serrment au président du Conseil des Ministres. Le choix de Guido Bellido, député du parti au pouvoir et ancien secrétaire général du parti Pérou Libre pour la région de Cuzco, a été une grosse surprise même pour les ministres qui ont fait partie de son cabinet quelques heures plus tard.

Les médias n'ont pas tardé à faire connaître les antécédents les plus discutables du nouveau premier ministre. Bellido est l'objet d'une enquête préliminaire pour le délit d'apologie du terrorisme et plusieurs phrases qu'il a écrites sur les réseaux sociaux il y a des années, qui ont rapidement tourné en boucle, ont mis en évidence son homophobie.

Dans les médias, le « cabinet Bellido » a commencé à être appelé « cabinet de choc. » On a dit qu'avant sa formation, il avait déjà causé un choc et était destiné à en produire un autre. Le premier choc a été interne : le refus d'Aníbal Torres et Pedro Francke, les ministres de la Justice et de l'Economie prévus, d'assumer leur charge après qu'ils aient appris qui présiderait le Conseil des Ministres. Le second choc a été extérieur et le soi-disant motif de sa nomination : forcer le Congrès à refuser sa confiance. Dans ce cas, l'article 134 de la Constitution donne la possibilité au président de la République de dissoudre le Congrès si celui-ci refuse 2 fois sa confiance. Selon certains, par ces nominations, Castillo cherchait à mettre les parlementaires dans les cordes.

Ce qui est sûr, c'est que cette stratégie sophistiquée n'a jamais existé bien que dans la pratique, refuser la confiance, c'était s'approcher d'une éventuelle dissolution. Le « cabinet de choc » a plus été une tentative pour former un cabinet de consensus entre les différentes gauches. La première altercation a mis en lumière les nuances et les divergences entre elles. Torres et Francke ont finalement prêté serment le lendemain, après une intense négociation. Francke, qui a été, pendant le second tour la garantie de Castillo vis à vis des secteurs qui voyaient en lui un danger pour la stabilité macro-économique, était comme une épingle au revers de sa veste sur lequel aurait été écrit « égalité. » Par ailleurs, dans un twitt publié le lendemain de son investiture, il s'était engagé à soutenir « une lutte ferme contre le sentier assassin. »

La configuration du « cabinet Bellido » était la suivante :

Pérou Libre, le parti au pouvoir obtenait la présidence du Conseil des Ministres et 2 ministères

Nouveau Pérou, le mouvement dirigé par Verónika Mendoza : 2 ministères

Ensemble pour le Pérou : 1 ministère

Front Large : 1 ministère

Renaissance Nationale Unie : 1 ministère

Il y avait, en outre, des représentants de divers syndicats et de diverses organisations sociales. Par exemple, le dirigeant du syndicat de l'enseignement Iber Maraví appartenant à la faction opposée au Syndicat Unitaire des Travailleurs de l'Education du Pérou (SUTEP) a été nommé ministre du Travail et de la Promotion de l'emploi. Víctor Maita, secrétaire de la Fédération Agraire Révolutionnaire Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), a eu le ministère du Développement Agraire et de l'Arrosage.

Il y avait aussi des personnalités de la gauche péruvienne comme le sociologue Héctor Béjar et plusieurs indépendants proches du Présdient.

Les remises en question du gouvernement par lapresse et les secteurs d'opposition peuvent être séparés en 2 : d'une part, on critique certains minsitres pour leur peu d'expérience dans leur domaine ou parce que bien qu'ils en aient, ils en sont pas considérés comme aptes à assumer cette responsabilité. On a formulé ce genre de critiques envers le ministre de la Défense Walter Ayala, avocat et ancien président de la Commission d'Ethique du Collège des Avocats de Lima qui, au moment de prendre ses focntions, ne connaissait pas du tout ce secteur. Le ministre des Transports,et des Communications, Juan Silva, qu'on a lié à une entreprise de transports sanctionnée pour avoir prêté ses services illégalement, a eu à affronter aussi ce genre de critiques. De plus, dans ce ministère, on a réalisé des nominations discutables dont certaines, face au scandale médiatique, ont été laissées sans effet.

D'autre part, on trouve des critiques motivées par le rejet des idéologies politiques des ministres. Comme on l'a déjà dit, Castillo a réussi à réunir dans son cabinet tout le spectre politique de gauche dans une situation de polarisation dans laquelle les forces de droite – qui, pendant le second tour ont eu un discours anticommuniste contre lui – sont réunies au Congrès. Cette pluralité des gauches amène sur la scène nationale des positions politiques qu'on n'avait jamais entendues jusque là, qui ont été margianlisées par le radicalisme de leur discours et même qualifiées de terroristes.

Les accusations concernant le Sentier Lumineux

« Le ministre du Travail a des liens avec le Sentier Lumineux » a été le gros titre d'un journal national 2 jours seulement après la prestation de serment des ministres. Il était question d'Iber Maraví, dirigent enseignant d'Ayacucho qui, des années auparavant, avait accompagné Castillo lors des grèves nationales de son syndicat. On accusait Maraví d'être l'un des fondateurs du Comité National de Réorientation et de Reconstruction du SUTEP (CONARE), une faction d'opposition au syndicat officiel des enseignants qui, selon la direction de la Police Nationale contre le Terrorisme, est le « second bras politique » du groupe subversif Sentier Lumineux.

Mais le scandale le plus important est l'enquête préliminaire pour le délit présumé d'apologie du terrorisme à laquelle est confronté le président du Conseil des Ministres. Les enquêtes judiciaires ont débuté en avril – pendant la campagne pour le second tour – suite à des déclarations qu'il a faites lors d'une interview à la télévision quand il a été interrogé sur une publication qu'il a faite sur son compte Facebook en 2017 dans laquelle il rendait hommage à Edith Lagos, un jeune membre du Sentier Lumineux, morte au début du conflit armé interne et à l'enterrement de qui des milliers de personnes ont assisté à Ayacucho. « Le Sentier Lumineux a été un ensemble de Péruviens qui a pris un chemin avec lequel nous avons des divergences, un chemin pour lequel ils voulaient prendre le pouvoir par la force(…). Ils ont réalisé des actes terroristes et les actes terroristes, aussi bien le Sentier Lumineux que les Forces Armées en ont fait, » avait écrit Bellido.

Ces scandales ont affaibli le Gouvernement de Castillo. D'une aprt, il a perdu des alliés qu'il avait au Congrès et d'autre part, il a subi des attaques de l'opposition parlementaire qui a encouragé – sans réussir à les faire passer – des motions destinées à déclarer ces nominations comme « actes immoraux » du président Castillo, ce qui a amené, encore une fois, dans le débat public, l'article 133 de la Constitution contesté sur la destitution du président pour « incapacité morale permanente. »

L'opposition a profité de la situation pour frapper constamment le Pouvoir Exécutif. Et elle a réussi. Selon un sondage d'opinion réalisé par IPSOS au mois d'août, 57% des personnes interrogées considéraient que des sympathisants du Sentier Lumineux ou du Mouvement pour l'Amnistie et les Droits Fondamentaux (MOVADEF) étaient présents dans le Gouvernement. 83% considéraient que tous ceux qui sympathisent avec ce groupe subversif devaient être retirés du Gouvernement.

Selon cers accusations, dans la proximité du Gouvernement avec le Parti Communiste du Pérou-Sentier Lumineux se trouverait aussi bien le secteur de l'enseignement, lié directement au passé syndical du président que dans l'idéologie de gauche radicale que représenterait Pérou Libre.

Le syndicat des enseignants

Dès que Castillo a attiré l'attention de la politique nationale en 2017 e tant que dirigeant de la grève des enseignants qui a duré 75 jours et a été suivie par 70% des enseignants du servie public à l'échelle nationale, il a été accusé d'avoir des liens avec le Sentier Lumineux. « Nous avons un sérieux problème. Il y a une petite minorité de dirigeants enseignants qui ont des liens évidents, prouvés, avec le Sentier Lumineux, » déclarait alors le ministre de l'Intérieur et il indiquait – parmi d'autres dirigeants – l'actuel président.

La preuve qui incriminait Castillo et les autres dirigeants enseignants était qu'ils appartenaient soi-disant au CONARE, une faction dissidente du SUTEP qui suivait la ligne du marxisme orthodoxe qui, comme nous l'avons déjà dit, est une variante d'opposition à la direction du syndicat officiel des enseignants. Les professeurs de la gauche la plus radicale qui se regroupaient dans le CONARE, parmi lesquels se trouvaient certains anciens militants du Sentier Lumineux qui, après avoir purgé leurs peines pour terrorisme, cherchaient à se réintégrer dans la société, suivaient la ligne de l'idéologie de classe.

Après les grandes grèves dirigées par un membre de CONARE dans le dos du syndicat officiel –entre 2003 et 2007–, le Gouvernement et les médias ont commencé à signaler que le secteur de l'enseignement était infiltré par le Sentier, ce qui, d'après eux, excitait les enseignants. La preuve que le Gouvernement accusait le CONARE d'être infiltré par le Sentier Lumineux a été faite en 2011 quand le Mouvement pour l'Amnistie et les Droits Fondamentaux (MOVADEF) a voulu s'inscrire en tant que parti politique officiel.

Le MOVADEF est une organisation fondée 2009 par les avocats de Abimael Guzmán, le chef du Sentier Lumineux, pour, parmi d'autres objectifs, stimuler la consigne de la faction du Sentier Lumineux qui, en 1992, a abandonné les armes et a parie sur un accord de paix : « solution pacifique, amnistie générale et réconciliation nationale. » « Ceux qui ont purgé leur peine ont le droit de participer à la vie politique du pays, » a déclaré l'un des avocats de Guzmán en annonçant la création du mouvement politique. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Le Jury National des Elections a rejeté la demande sous prétexte que « le marxisme-léninisme-maoïsme-pensée de Gonzalo» que suivait le groupe impliquait « des actes de violence contraires à a Constitution Politique de l'Etat. »

Sur les 350 000 signatures présentées par le MOVADEF pour se constituer en tant que parti politique, 4 819 étaient des signatures d'enseignants. Un travail de renseignement de la Police a pu déterminer qui étaient les membres de l'organisme qu'ils ont commencé à appeler « bras légal du Sentier Lumineux. » Certains des anciens condamnés pour terrorisme étaient membres du MOVADEF et, en même temps, du CONARE, ce qui a conduit à la thèse officielle disant que cette organisation était une tentative du Sentier Lumineux pour s'infiltrer dans le secteur de l'enseignement. Mais, comme le dit le journaliste chercheur Gerardo Saravia, « si on tient compte du fait que les activistes organiques du MOVADEF présents dans l'enseignement étaient moins de 15, cette thèse est peu crédible. »

En 2017, les groupes opposés au syndicat officiel des enseignants souhaitaient engager une grève des enseignants. On a fini par approuver une loi qui établissait de nouvelles conditions pour suivre une carrière d'enseignant public, loi rejetée unanimement par le syndicat. Pedro Castillo fut choisi pour représenter tous les enseignants de base pendant cette grève. Cette fois, le dirigeant choisi n'appartenait pas au CONARE car les enseignants savaient que dans le cas contraire, on chercherait à discréditer leurs revendications. Mais le CONARE et certains de ses membres appartenant aussi au MOVADEF ont soutenu l'instituteur Castillo.