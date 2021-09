Pérou : Pérou Libre dénonce une persécution judiciaire 

« Nous nous soumettons à toute enquête mais nous condamnons le moment auquel est engagée cette procédure et cela nous inquiète. »

Le groupe de Pérou Libre a affirmé qu'il se soumettra aux enquêtes judiciaires pour blanchiment d'argent présume et sur le financement de sa création et de ses campagnes électorales mais il remet en question le fait que l'enquête concernant des immeubles de son secrétaire général Vladimir Cerrón, le 28 août dernier, ait été réalisée « sans la procédure correcte. »

« Bizarrement, ces denriers jours, on réalise une persécution politique des membres du parti et surtout de notre secrétaire national (Vladimir Cerrón). Nous, nous sommes prêts et nous nous soumettrons à n'importe quelle sorte d'investigation légale mais nous condamnons le moment auquel cette procédure a lieu et nous expirmons notre inquiétude, » a dit le porte-parole de Pérou Libre, Waldemar Cerrón, lors d'une conférence de presse, ce matin.

Il a dit que la perquisition ordonnée par le Pouvoir Judiciaire à la demande du procureur Richard Rojas, le 28 août dernier, est survenue juste après que le Congrès ait accordé sa confiance au cabinet de Guido Bellido.

« Le lendemain, sans même respecter le délai qu'ils nous avaient donné pour l'enquête, on est intervenu simultanément dans les locaux de notre parti et dans le logement de notre secrétaire national. Nous pensons que ces faits ternissent le déroulement libre de la politique, non seulement de Pérou Libre, mais des autres partis qui pourraient se trouver dans cette situation, » a déclaré Cerrón.

L'enquête, à la charge de Richard Rojas, de l'équipe du Ministère Public spécialisée dans le blanchiment d'argent, considère que le financement qui a permis la fondation et les campagnes politiques de Pérou Libre tout au long des années a compris des fonds obtenus illégalement.

Pérou Libre se défendra devant la Justice

L'avocat du parti, Luis Barranzuela, a répété qu’ils présenteraient les preuves qui montrent qu'il n'y a eu aucun délit dans le financement de Pérou Libre et a remis en question le fait que la perquisition n'ait pas eu lieu une fois épuisé le délai qui leur avait été accordé pour fournir les informations comptables que demande le Ministère Public.

« Quand s'achevait cette mise en demeure ? Le 17 septembre 2021. Je ne sais pas si cela a échappé au juge mais il a dû considérer que pendant l'intérim, une action de cette ampleur ne se justifiait pas. »

« Techniquement, le parti Pérou Libre va s'y soumettre, aplanir le terrain pour l'enquête, ce qui signifie qu'il va exercer son droit d'opposition en utilisant des éléments de preuves pour réfuter la théorie du Ministère Public, » a-t-il ajouté.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

