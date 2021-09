Pérou : Projet de réduction des salaires du Président et des membres du Congrès

Un projet de loi destiné à réduire les salaires du président Pedro Castillo, des parlementaires et des fonctionnaires de haut niveau concentre aujourd’hui l’attention des médias et des citoyens.

Cette initiative du groupe de Pérou Libre au Congrès inclut, sans préciser le pourcentage, le secteur du pouvoir judiciaire.

Cette mesure touche aussi d’autres fonctionnaires dont les salaires mensuels sont supérieurs à 15 600 sols (environ 3 850 $).

Le document signale que dans l’administration publique, beaucoup d’employés touchent des salaires mensuels plus élevés que celui du Président de la République et évoque le cas des ministres et des de vice ministres qui gagnent 30 000 sols (7400 $) et 28 000 sols (6900 $), respectivement.

Ce projet ne mentionne pas les salaires des membres des organismes autonomes et des entreprises d’État qui sont beaucoup plus élevés.

Les auteurs du projet disent que les salaires actuels sont discutables au milieu d’une crise économique et sanitaire causée par la pandémie de COVID-19.

