Pérou : Renouvellement de l'accord avec l'USAID

Le chancelier pro-yankee Oscar Maúrtua a signé un accord avec cet organe de la CIA qu'est l'Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID). Les militants de base de Pérou Libre, certains dirigeants et députés de ce groupe considèrent la signature de cet accord comme un recul idéologique grave car cette agence avait été expulsée de Bolivie et du Venezuela précisément pour ses actes d'ingérence et maintenant que tout indiquait qu'il allait y avoir un changement profond vers la non dépendance envers les Etats-Unis, le chancelier dorloté par les Etats-Unis suit la même voie que tous les Gouvernements néolibéraux du Pérou. C'est pour cela et pour beaucoup d'autres choses que la droite et la faiblesse du Gouvernement ont enlevé du milieu le chancelier précédent, Héctor Béjar, qui avait une vision d'intégration latino-américaine et de rejet des pressions des Etats-Unis.

Vendredi dernier, la chancellerie a fait savoir qu'elle avait signé un accord avec les Etats-Unis pour continuer à travailler avec l'Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID). Grâce à cet accord, l'ingérence des Etats-Unis au Pérou, qui dure depuis plus de 60 ans, continuera.

Cet acte a provoqué de rapides réponses des députés les plus combatifs du parti au pouvoir Pérou Libre. Le député Jaime Quito a déclaré qu'il désapprouvait ce nouvel accord entre le Pérou et les Etats-Unis parce que l'objectif de son groupe politique est de « chercher le développement en toute souveraineté » et pas « les politiques interventionnistes traditionnelles. » Et il a écrit sur Twitter : « Le maintien de l'USAID au Pérou n'est pas un problème mineur. Ce sont 60 années de coopération pour l'alignement politique sur les intérêts des Etats-Unis. » Et il a ajouté : « Nous, nous cherchons le développement en toute souveraineté, pas la poursuite du néolibéralisme ni les les politiques interventionnistes traditionnelles en Amérique Latine. Nous condamnons cet accord. Pérou libre et souverain. »

Le député de Pérou Libre Guillermo Bermejo, que la droite narco-fujimoriste attaque constamment a également manifesté son désaccord avec la signature de ce nouvel accord : « Il est impardonnable que le chancelier renouvelle l'accord avec l'USAID,complice de tous les coups d'Etat en Amérique Latine et un organisme espion dans notre Patrie, » a-t-il écrit sur Twitter. Et il a ajouté : « C'est continuer à avoir le loup dans la bergerie. Cette politique étrangère ne correspond pas à un gouvernement de gauche. »

Pour sa part, l'USAID a déclaré que la signature de cet accord contribuera à la poursuite de la collaboration entre les Etats-Unis et le Pérou pour garantir « le développement social et économique » du Pérou.

« Grâce à un accord signé ce matin, le Pérou et les Etats-Unis continueront leur travail de plus de 60 ans à travers l'USAID Pérou pour le développement social et économique ainsi que pour la gestion soutenable de l'environnement et des ressources naturelles, » a publié l’organisme sur Twitter, le 3 septembre.

Entrée de troupes étrangères

Le Congrès a approuvé une demande expresse signée par le président Pedro Castillo et par le premier ministre Guido Bellido pour que des forces armées étrangères puissent entrer en toute impunité dans le pays avec des armes de guerre pour réaliser des manœuvres militaires avec leurs homologues péruviennes. Il faut signaler que la plupart des pays latino-américains sont engagés dans cet accord avec les Etats-Unis et que, quand Alberto Fernández est devenu président en Argentine, cette mesure a été l'une des premières à être approuvées par le Congrès argentin.

Seulement 9 députés de Pérou Libre se sont opposés à l'approbation de cette mesure, le reste du groupe l'a approuvée.

Formation de policiers péruviens par des instructeurs étasuniens

Une note de l'ambassade des Etats-Unis au Pérou dit : « Nous sommes confiants dans le fait que notre travail conjoint avec le ministère du Pérou nous permettra de renforcer le travail et la formation des élèves de la police du Pérou en investigations criminelles et scènes de crimes. »

