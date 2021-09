Pérou : Trébucher à nouveau sur la même pierre

Ricardo Jiménez

Bien que les commentateurs se réjouissent que le Gouvernement du président Castillo « s'humalise, » c'est à dire trahisse les engagements qu'il a pris envers le peuple qui lui a fait gagner les élections et défende la « troisième voie » imposée au pays par les pouvoirs factuels, ce qui est sur, c'est que ce serait la chronique d'un échec annoncé, trébucher à nouveau sur la même pierre et avec un peuple qui n'avalera pas si facilement une nouvelle frustration politique.

Est-il nécessaire de rappeler l'insupportable crise des institutions avec 5 présidents en 5 ans et le record Guinness d'une présidence d'une nuit seulement pour comprendre que les changements dont le pays a besoin sont structurels, inévitables, urgents, et pas seulement une question de goût ou de véritable respect des promesses du président ?

Que, dans cette nécessité, se combinent l'indigestion de 200 ans de république ratée, excluante et dépendante, avec l'usure irrésistible de 40 ans de néolibéralisme en crise, en tombant en morceaux, en réclamant des changements dans la redistribution de la richesse dans tous les pays d'Amérique Latine et même dans des organismes comme le fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et la présidence des Etats-Unis ?

Le fait que la droite péruvienne soit la plus usée, maccarthyste et sauvage de tout le continent, qu'elle ne connaisse pas d'autre politique que l'abus, l'arrogance et la violence de ses moyens de communication économiques, militaires et politiques ne doit pas faire perdre de vue ce besoin structurel et cette situation internationale et nationale qui demande et finira par imposer d’une façon ou d'une autre la mise en œuvre des changements promis aux citoyens.

Humala lui-même est la preuve d'où conduit le chemin de la trahison. Devenu un synonyme de méprisable aussi bien pour ceux qui ont été la base populaire de sa victoire aux élections que pour les pouvoirs factuels auxquels il s'est soumis sans réserve. Emprisonné et jugé, littéralement, sans le moindre soutien électoral. Une chose sur laquelle le président Castillo devrait réfléchir très sérieusement.

Parce que, comme Castillo a comblé le besoin de changements structurels, face à la trahison humaliste, sans aucun doute, aussi sûr que le soleil se lèvera, un autre dirigeant devra accomplir cette tâche si à présent, on trébuche à nouveau sur la même pierre.

