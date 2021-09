Salvador : Le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale

San Salvador, 7 Septembre (RHC) Le Salvador est devenu mardi la première nation à adopter le bitcoin comme monnaie légale, une expérience réelle qui, selon ses partisans, réduira les frais de l'argent envoyé de l'étranger vers le pays, bien que les détracteurs avertissent que cela pourrait stimuler le blanchiment d'argent.

Cette mesure vise à permettre aux Salvadoriens d'économiser les 400 millions de dollars dépensés chaque année en frais de transfert de fonds, notamment envoyés depuis les États-Unis.

Rien que l'année dernière, les transferts de fonds vers le Salvador se sont élevés à près de 6 milliards de dollars, soit 23 % de son produit intérieur brut, l'une des proportions les plus élevées au monde.

Les sondages montrent que la plupart des Salvadoriens sont sceptiques quant à l'utilisation du bitcoin et se méfient de la volatilité de la crypto-monnaie, qui, selon les spécialistes, pourrait accroître les risques pour les institutions financières. Cependant, certains citoyens sont optimistes.

"Nous avons de la famille aux États-Unis, ils peuvent envoyer de l'argent au pays sans frais, mais la banque les (sic!) fait payer des frais pour envoyer de l'argent des États-Unis au Salvador", a déclaré Reina Isabel Aguilar, propriétaire d'un magasin à Playa Zonte, à quelque 49 kilomètres au sud-ouest de la capitale San Salvador.

Zonte fait partie d'une expérience appelée "Bitcoin Beach", visant à faire de la ville côtière l'une des premières économies de bitcoins au monde.

En prévision du lancement du bitcoin, le gouvernement a déjà installé des distributeurs automatiques de billets pour le portefeuille numérique appelé "CHIVO", chèvre en français, qui permettra de convertir la crypto-monnaie en dollars et d’en retirer sans commission.

Mais le Président du Salvador Nayib Bukele a cherché lundi à tempérer les attentes de résultats rapides et a appelé à la patience.

"Comme toute innovation, le processus #Bitcoin au Salvador a une période d'apprentissage. Chaque chemin vers l'avenir est ainsi fait et tout ne se fera pas en un jour, ni en un mois", a déclaré Bukele sur Twitter, une plateforme souvent utilisée par le Président Salvadorien pour s'exprimer, faire état de ses réalisations ou critiquer ses adversaires.

Lundi, le Salvador a acheté ses 400 premiers bitcoins, faisant momentanément grimper le prix de la crypto-monnaie de plus de 1,5 % à 52 700 dollars. La monnaie a été notoirement volatile. Il a atteint plus de 64 000 dollars en avril et est tombé à 30 000 dollars en mai.

Certains analystes craignent que le fait de donner au bitcoin une valeur légale au même titre que le dollar américain puisse assombrir les perspectives du Salvador, qui cherche à obtenir un accord de financement d'un milliard de dollars avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Après l'adoption de la loi Bukele sur le bitcoin, l'agence de notation financières Moody's a dévalué la qualité du crédit du Salvador, tandis que les obligations d’emprunt du pays libellées en dollars ont également été mises sous pression.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/269386-le-salvador-premier-pays-a-adopter-le-bitcoin-comme-monnaie-legale