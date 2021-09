Venezuela : 7 lois pour améliorer le système judiciaire 

Le député du parti socialiste Uni du Venezuela et chef du Bloc de la Patrie, Diasdodo Cabello, a présenté mardi un bilan du travail qu’a réalisé la commission présidentielle pour la révolution judiciaire, une instance demandée par le président Vénézuélien, Nicolas Maduro pour l’assainissement du système judiciaire vénézuélien et la situation que vit la population pénitentiaire. Le parlementaire qui est aussi président de cette commission, a demandé qu'un ensemble de lois concernant les Droits de l'Homme soit approuvé rapidement.

Il a proposé une réforme du code organique de procédure pénale et du code organique pénitentiaire et demandé que soit révisé rapidement un paquet de lois qui ont été proposées pour favoriser la transparence du système de justice. En même temps, il a demandé qu’on installe une commission mixte de travail immédiatement pour se charger de ces lois.

Il a reconnu les efforts que beaucoup de camarades ont faits tout dans tout le pays dans cette commission parlementaire qui a visité 394 centres de détention préventive et assisté 27 963 prisonniers. « Aucun de ses centres n'est un hôtel cinq étoiles avec tous les problèmes qu’il y a là, avec toutes les carences, » a dit le député.

Les lois qu’il a proposées :

Loi organique de réforme du code organique de procédure pénale

Loi organique de réforme du code organique pénitentiaire

Loi organique d'habeas corpus

Loi de protection des témoins, des victimes et d’autres personnes concernées par les procédures

Loi Organique de réforme du code organique de justice militaire

Loi réforme de la loi du statut de la police d’investigation

Loi de transparence et d’accès à l’information, destiné à garantir l’éthique dans la gestion publique à tous les niveaux

Attention à la population pénitentiaire

Le député Cabello a souligné l’augmentation de l’application de la justice pendant les années de la Révolution Bolivarienne mais a reconnu qu’il reste encore beaucoup à faire.

« On a fait ce travail on a révisé avec le pouvoir judiciaire 16 064 mesures préventives qui ont à voir avec différents avantages. On a fait une profonde transformation de ces centres de détention, » a-t-il déclaré.

Il a dit que le système de justice d’aujourd’hui peut se comparer avec celui de la IVe République Cannes prévalait « les clans judiciaires qui recevaient leurs ordres des cabinets d’avocats. »

« On a beaucoup avancé pendant ces 20 ans en matière de respect des droits de l’homme. Ce n’est pas pour chanter victoire parce que s'il y a quelque chose qu’une révolution doit faire c’est corriger les problèmes qui vont se présenter. »

Il a annoncé que l’intention de cet ensemble de lois est d’arriver jusqu’à la moelle du pouvoir judiciaire vénézuélienne. »

La session plénière à prouver en première discussion la stimulation de toutes ces lois et la formation d’une commission Mixte pour se charger de cette tâche.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/09/diosdado-cabello-presento-siete-leyes-para-mejorar-el-sistema-de-justicia-del-pais/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/venezuela-7-lois-pour-ameliorer-le-systeme-judiciaire.html