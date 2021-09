Venezuela : Accord partiel pour la protection sociale du peuple Vénézuélien

Les parties désignées comme « le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela » et « la Plate-forme Unitaire du Venezuela », agissant conformément à ce qui est prévu dans le mémorandum d’entente signé le 13 août 2021 à Mexico, États-Unis du Mexique,

Agissant sous les auspices de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela,

Convaincues de la nécessité de mettre le bien-être du peuple Vénézuélien au centre de leur attention,

Étant donné les effets que l’excès de respect des sanctions produit sur l’économie du pays et revendiquant comme des droits inaliénables de la nation l’indépendance, la liberté, la souveraineté, l’immunité, l’intégrité territoriale et l’autodétermination nationale,

Reconnaissant la nécessité de construire une vision d’avenir tous les Vénézuéliens ensemble,

Étant donné ce qui est prévu au paragraphe six de l’ordre du jour concernant la protection de l’économie nationale et les mesures de protection sociale du peuple vénézuélien », sur la base de ce qui est établi dans le paragraphe deux des « termes généraux » contenu dans le mémorandum d’entente déjà cité,

Décident

Premièrement : De reconnaître la nécessité d’atteindre des accords partiels destinés à mettre en place des mesures de protection sociale du peuple vénézuélien au centre de l’attention de ce processus de dialogue et de négociation.

Deuxièmement : De donner la priorité aux mesures de protection sociale du peuple vénézuélien destinées à satisfaire ses besoins dans les domaines de la santé et de l’alimentation, en particulier celles qui correspondent à la prévention et aux soins de la pandémie de COVID-19.

Troisièmement : Pour satisfaire les besoins dans les domaines prioritaires pour la protection sociale du peuple vénézuélien, chaque partie décide de désigner trois représentants pour former une table nationale d’assistance sociale destinée à aborder les domaines de la santé et de l’alimentation qui feront que les mesures de protection sociale seront mises en place très rapidement. En ce sens, l’accompagnement d'une équipe technique et spécialisée nationale ou étrangère peut être nécessaire.

Quatrièmement : Les parties décident de désigner chacune 2 représentants pour établir un processus de contrôle des inconvénients dérivés de l’excès de respect des « sanctions » dans le système financier et les opérations pour que ce soient garanties les ressources destinées à l’assistance sociale du peuple du Venezuela dans les domaines contenus dans cet accord.

Cinquièmement : Les parties décide de proposer des mécanismes qui garantissent le respect de ce qui a été convenu de cette accord partiel, entre autres, le principe de transparence et le devoir de reddition de compte.

Sixièmement : en accord avec le point 7 de l’ordre du jour fixé et contenu dans le mémorandum d’entente, cet accord possèdera un mécanisme de vérification et de suivi qui sera approuvé par les parties et sera incorporé dans celui-ci de manière indissociable.

Mexico, le 6 septembre 2021.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/09/dialogo-entre-gobierno-y-oposicion-en-mexico-logra-2-primeros-acuerdos-conozca-de-que-tratan-video-y-textos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/venezuela-accord-partiel-pour-la-protection-sociale-du-peuple-venezuelien.html