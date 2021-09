Venezuela ; Accord sur l’Esequibo

La table de dialogue et de négociation sur le Venezuela, installée conformément mémorandum d’entente signé le 13 août 2021, s’est réunie à Mexico, États-Unis du Mexique, du 3 au 6 septembre 2021, et a obtenu deux accords intitulés : « Accord pour la ratification et la défense de la souveraineté du Venezuela sur l’Esequibo Guyanais » et « Accord partiel pour la protection sociale du peuple Vénézuélien. »

Les parties ont décidé d’établir des mécanismes de récupération des ressources pour satisfaire les besoins sociaux de la population, en mettant particulièrement l’accent sur les effets de la pandémie de COVID-19, y compris ceux qui proviennent d’organismes multilatéraux auxquelles la République a droit.

Les parties ont convenu que le premier point de la prochaine ronde de négociations concernera le « respect de l’État constitutionnel de droit. » En particulier, on discutera du système de justice et du respect des institutions établies dans la Constitution.

La discussion concernant la protection de l’économie nationale et les mesures de protection sociale du peuple Vénézuélien continueront aussi, y compris celles concernant les droits de tirage spéciaux décidés à cette fin par le Fonds Monétaire International.

On a avancé dans des mécanismes de consultation avec des acteurs politiques et sociaux les plus incluants possible.

Enfin, nous remerciions le Royaume de Norvège pour sa médiation, le Royaume des Pays-Bas pour son accompagnement et la Fédération de Russie et le pays hôte, les États-Unis du Mexique.

À Mexico, le 6 septembre 2021.

