Venezuela : Affirmations sans fondement dans le rapport de Bachelet

Communiqué :

« La République Bolivarienne du Venezuela prend note du rapport publié par le Bureau de la Haute Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme le 9 septembre 2021, concernant la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays et les relations de coopération entre l'Etat vénézuélien et ce bureau.

Ce document réaffirme les effets dévastateurs des mesures coercitives unilatérales adoptées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique contre le pays à partir de 2014 dont la diminution de 99% du revenu national ainsi que l'existence d'éléments incitant à considérer que ces mesures impliquent la commission de crimes contre l'humanité, conformément à ce que stipule le Statut de Rome et en accord avec le renvoi réalisé par le Venezuela devant le procureur de la Cour Pénale Internationale.

Mais il est regrettable que ce rapport reproduise les failles méthodologiques présentes dans des documents antérieurs du Bureau et contienne des affirmations sans aucun fondement qui n'ont pas été dûment discutés avec les autorités de l'Etat comme l'exige sa propre méthode de travail. C'est pourquoi le Venezuela rejette les fausses affirmations de ce rapport concernant de soi-disant détentions arbitraires ou des persécutions pour la défense ou l'exercice des droits de l'homme, d'autant plus qu'elles s'inscrivent dans le scénario politique de ceux qui manipulent cette matière pour attaquer le Venezuela.

La République Bolivarienne du Venezuela affirme qu'elle continuera à coopérer avec le Bureau de la Haute Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme sur la base du respect de la vérité et des principes d'objectivité, de non sélectivité, d'impartialité, de non ingérence dans les affaires intérieures et du dialogue constructif en tant que mécanisme permettant d'élever la vérité du Venezuela devant cette instance.

Pour cela, on a décidé de renouveler l'Accord entre le Venezuela et le Bureau de la Haute Commissaire pour 1 an en augmentant la présence de fonctionnaire du Bureau dans le pays et en élargissant l'assistance technique et la coopération.

La République Bolivarienne du Venezuela confirme son engagement inébranlable à garantir la totale validité des Droits de l'Homme en tant que voie unique pour la paix et la tranquillité du peuple vénézuélien. »

