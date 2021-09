Venezuela : Attaque terroriste du système financier

Communiqué :

Le Gouvernement Bolivarien du Venezuela, à travers la vice-présidence pour le secteur de l’économie, porte à la connaissance du public qu’aujourd’hui, vendredi 17 septembre 2021, a eu lieu une attaque terroriste du système financier national, en fait, de la plate-forme technologique de la Banque du Venezuela S. A., la principale Banque du pays.

Cette attaque informatique a affecté les activités des usagers de la banque pour qui n'ont pas pu utiliser les services bancaires, faire des opérations et disposer des ressources qui se trouvent sur leur compte. Il s’agit d’un piratage massif destiné à faire disparaître et à altérer des données bancaires du système financier et ainsi porter atteinte à l’intégrité du patrimoine économique des clients de la Banque du Venezuela.

De même, on fait savoir qu’après un travail ardu des travailleurs de la Banque du Venezuela, des équipes techniques et du personnel qualifié d’autres organismes de l’État, on a réussi à localiser et à neutraliser le foyer de l’attaque de la plate-forme bancaire et que la phase de rétablissement et de restitution graduelle de tous les services de notre banque a débuté. De plus on fait savoir à tout le peuple vénézuélien, très particulièrement à nos clients, que nous garantissons l’intégrité de tous les comptes bancaires, l’enregistrement de toutes les opérations ainsi que la protection et la sauvegarde des données financières.

Il est important de souligner qu’aujourd’hui, la Banque du Venezuela constitue la plate-forme bancaire la plus importante du Système de la Patrie grâce auquel le Gouvernement Bolivarien garantit la politique d’attention et de protection intégrale du peuple vénézuélien, c’est pourquoi nous condamnons énergiquement ces plans terroristes et les dénonçons devant l’opinion publique vénézuélienne et devant la communauté internationale car ces sabotages informatiques portent atteinte à la stabilité et au système économique financier vénézuélien .

Enfin, nous avons demandé au ministère public d’engager une enquête approfondie pénal pour déterminer les responsables de cette action criminelle contre le système bancaire national.Nous ferons s’imposer la justice !

Caracas, le 17 septembre 2021

