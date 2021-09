Venezuela : Brillante réponse à Abdo Benitez

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro a proposé à la CELAC de réaliser un débat sur la démocratie.

Il a renouvelé sa demande à la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) pour qu’on évalue de façon équilibrée la proposition de secrétariat exécutif du bloc et ainsi renforcer une nouvelle institution en faveur de l’intégration, de l’union et de la promotion de la démocratie parmi les peuples.

« Nous reprenons le Conseil de Ministres Social, le Conseil de Ministres Economique et que les chanceliers maintiennent le cap, » a déclaré le chef de l’État dans son intervention au sixième sommet de la CELAC qui a eu lieu samedi au Palais National de Mexico.

Maduro a demandé un débat sur la démocratie : « nous sommes prêts. Président (de l’Uruguay) Lacalle, donnez la date et le lieu. Le Venezuela est prêt à débattre de

démocratie et de liberté. »

Avant l'intervention de Maduro, le président Luis Lacalle Pou avait fait ces commentaires négatifs sur des pays comme Cuba, le Nicaragua et le Venezuela.

La vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez s'est jointe à la proposition faite par le président Maduro d’organiser un débat sur la démocratie en particulier avec ses homologues de l'Uruguay et du Paraguay, Luis Lacalle Pou et Marito Abdo.

« Le président Maduro a défié les présidents Mario Abdo et Luis Lacalle Pou pour un dialogue sur les sujets les plus importants pour notre région et essentiels pour les peuples. En tant que ministre des Finances, il a invité Mario Abdo à honorer la dette que le Paraguay a envers le Venezuela, » a écrit Rodríguez sur Twitter.

Par ailleurs, Maduro a souligné que les documents débattus à la réunion de haut niveau contiennent une bonne partie des inquiétudes des pays de la région et il a ajouté qu'il faut transformer ces propositions en actions, en politiques communes des pays d'Amérique Latine et des Caraïbes.

Il a appelé instamment les Etats de la région à cesser de politiser les relations internationales à des fins d'ingérence : « Nous devons tourner la page du divisionnisme et du harcèlement du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua, ce n'est pas la bonne voie, tendons la main au débat et à l'union régionale. »

Maduro a remercié le Gouvernement du Mexique pour son soutien à la table de dialogue entre le Gouvernement du Venezuela et la plateforme Unie d'opposition et il a exhorté les autres pays à accompagner ce processus.

Il a invité les Etats membres de la CELAC à assister aux élections régionales et municipales de novembre prochain en tant qu'observateurs pour vérifier la légitimité et la transparence du modèle démocratique vénézuélien.

Et il s'est félicité de l'esprit d'union manifesté dans la plupart des interventions des personnalités présentes à ce sommet de la CELAC « malgré quelques divergences marquées, parfois blessantes. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/18/nuestramerica-maduro-plantea-crear-una-nueva-institucionalidad-de-la-celac-brillante-respuesta-a-abdo-benitez/

