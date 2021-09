Venezuela : Iván Duque cherche à saboter le dialogue avec l'opposition

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a dénoncé mardi les tentatives de sabotage du processus de dialogue qui se déroule au Mexique entre le gouvernement vénézuélien et la Plateforme Unitaire qui regroupe des partis de l'opposition extrémiste vénézuélienne par son homologue colombien Iván Duque.

Il a révélé que lundi, à la fin de la rencontre entre les parties au Mexique « de Colombie, on a prétendu donner des ordres, du Palais Présidentiel, à des membres de la délégation au Mexique pour qu'ils rompent les négociations. »

Il a aussi dénoncé le fait que l'intrusion dans l'entreprise Monómeros et la prise de contrôle de cette entreprise par le Gouvernement colombien, survenues ce lundi, faisait partie des tentatives du Gouvernement d'Iván Duque pour saboter la table de dialogue : « Dans ces négociations difficiles sur ces sujets, le Gouvernement de la Colombie a ordonné de s'introduire dans notre entreprise de fertilisants en Colombie Monómeros et de la prendre d'assaut pour créer une provocation qui provoquerait une réaction de notre part et que le dialogue soit rompu. »

Iván Duque est désespéré, fou, isolé et vaincu, » a affirmé le Président à propos du « président de la Colombie, qui n'est pas capable de gouverner (son pays) qui lui a échappé des mains : massacres toutes les semaines, des centaines d'assassinats, des dizaines de disparus et de morts. Un pays avec un Etat hors-la-loi, perdu, ingouvernable, cherche à donner des ordres pour que le dialogue au Venezuela échoue. »

Il a alerté sur d'autres plans que le Président colombien préparerait dans les jours prochains pour que le dialogue échoue et s'achève et ainsi « l'opposition favorable à Guaido reviendrait à ses aventures violentes, à ses conspirations et aux dommages qu'elle a causés. »

« J'ai les preuves en mains. Je sais ce que je dis. J'aurais à peine lancé ces alertes et ces dénonciations que dans les prochaines heures, nous allons montrer les preuves dignes de foi de la façon dont l'oligarchie trafiquante de drogues qui gouverne la Colombie avec Iván Duque à sa tête, cherche à saboter les négociations au Mexique. »

Le Président a fait ces dénonciations après s'être félicité des réussites de la secodne réunion au Mexique qu'il a qualifiée de « seconde étape de la pacification de cette opposition extrémiste. »

Au Mexique 2 documents ont été signés, ce 6 septembre, par les délégation après avoir été travaillés pendant 4 jours : le premier accord partiel concerne la protection sociale du peuple vénézuélien et le second affirme et défend la souveraineté du Venezuela sure l' Esequibo Guyanais.

