Venezuela : Ivan Duque insiste sur « la fin de la dictature de Nicolas Maduro »

Caracas, 7 septembre (RHC) Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino, a rejeté aujourd’hui une déclaration du président colombien, Iván Duque, concernant le processus de dialogue entre le gouvernement bolivarien et la plate-forme unitaire de l’opposition.

Dans un message publié sur le réseau social Twitter, le dirigeant colombien a insisté sur le fait que les négociations menées au Mexique devraient conduire à la tenue d’élections présidentielles et à la fin de la dictature de Nicolas Maduro.

A quoi joue Duque ? La paix au Venezuela vous intéresse-t-elle ? Sa véritable préoccupation en tant que représentant légitime de l’oligarchie narcotrafiquante colombienne est d’empêcher la consolidation de la paix au Venezuela', a relevé Padrino sur la plate-forme communicationnelle.

Le vice-président de (sic !) Souveraineté politique, sécurité et paix a également souligné que le problème des Vénézuéliens est de nature politique et sera résolu par le dialogue et la négociation.

'Leur véritable préoccupation est qu’une fois conclu le dialogue fructueux auquel aspirent les vrais démocrates, les États-Unis mettront à nouveau l’accent sur la question du trafic de drogue, qui est l’origine de tous les maux régionaux, continentaux et planétaires', a-t-il ajouté.

Les délégations du Gouvernement vénézuélien et de l’opposition Plateforme Unitaire ont tenu le week-end un nouveau cycle de pourparlers, dont l’objectif était de parvenir à un accord sur les droits politiques, les garanties électorales et le calendrier des élections observables.

De même, les parties examineront la levée des mesures coercitives, la restauration des droits sur les fonds déposés à l’étranger, la renonciation à la violence et la réparation due aux victimes, ainsi que les garanties de mise en œuvre, de suivi et de vérification de ce qui a été convenu.

À l’issue du cycle de négociations, les parties ont signé un accord sur la ratification et la défense de la souveraineté du Venezuela sur e Guyana Esequibo.

Les délégations du Gouvernement et de l’opposition ont également signé un document visant à promouvoir des actions pour la protection sociale du peuple vénézuélien contre l’impact des mesures coercitives unilatérales prises par les États-Unis contre la nation sud-américaine.

À la faveur du processus de dialogue au Mexique, les partis regroupés dans la Plateforme unitaire ont annoncé cette semaine l’abandon de la voie abstentionniste et la volonté de participer aux élections régionales et municipales du 21 novembre.

Source Prensa Latina

NOTES de Bolivar Infos: