Venezuela : Le chancelier rencontre le chargé d'affaires de l'Union Européenne

Le ministre des Relations Extérieures de la République Bolivarienne, Felix Plasencia, a reçu le nouveau chargé d'affaires de l'Union Européenne au Venezuela, Rafael Dochao, lors d’une rencontre bilatérale cordial à Caracas.

« Nous le remercions pour son soutien au dialogue entre le Gouvernement Bolivarien et l'opposition, » a écrit le chancelier sur son compte @PlasenciaFelix, à propos du soutien apporté par le bloc européen au processus de négociations entre Vénézuéliens qui se déroule à Mexico avec le soutien du Gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador et la médiation du Royaume de Norvège.

Rafael Dochao Moreno a pris mercredi ! Septembre ses fonctions de chef de la délégation de l'Union Européenne (UE) au Venezuela, une charge qui était restée vacante depuis février de cette année, quand avait été expulsée et déclarée persona non grata l'ambassadrice de l'époque, Isabel Brilhante Pedrosa, signale RT.

Dans un communiqué publié sur le site de l'Union Européenne, on précise que Dochao, qui sera accrédité comme chargé d'affaires, est arrivé à Caracas mercredi après que le haut représentant de l'Union Européenne, Josep Borrell, ait confirmé sa nomination la veille.

« avec cette nomination, on cherche à continuer à maintenir un dialogue aussi critique que constructif avec le pays et ses représentants. L'arrivée du nouveau chef de mission représente aussi un pas en avant dans le rétablissement des relations entre le Venezuela et l'Union Européenne, » dit le texte.

« Nous avons reçu le chargé d'affaires de l'Union Européenne au Venezuela, Rafael Dochao, avec qui nous avons discuté de la nécessité d'avancer dans des relatiosn marquées par le respect du Droit International et la coopération mutuelle. Nous le remercions pour son soutien au dialogue entre le Gouvernement Bolivarien et l'opposition. » pic.twitter.com/Nw9bGcJRnf

Felix Plasencia (@PlasenciaFelix) 12 septembre 2021

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/09/venezuela-y-ue-coinciden-en-avanzar-para-relaciones-sustentadas-en-cooperacion-mutua-y-respeto-al-derecho-internacional/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/venezuela-le-chancelier-rencontre-le-charge-d-affaires-de-l-union-europeenne.html