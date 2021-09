Venezuela : Le dialogue avec l’opposition sort de l'impasse

Samedi soir, le chef de la délégation du Gouvernement vénézuélien pour le dialogue avec l'opposition, Jorge Rodríguez, a révélé qu'une issue a été trouvée avec le Royaume de Norvège à l'impasse dans laquelle se trouvaient les négociations après que le représentant de l'équipe de médiateurs norvégiens ait déclaré qu'il conservera « une stricte impartialité » et ait déploré les déclarations de la première ministre norvégienne, Erna Solberg, à l' Assemblée Générale de l'ONU.

Solberg, qui vient de perdre les élections dans son pays, avait affirmé dans son discours devant la 76 ème Assemblée Générale de l'ONU : « Nous avons vu de graves violations des droits de l'homme dans de nombreuses parties du monde : au Venezuela, » entre autres lieux.

A ce sujet, Rodríguez a fait savoir samedi soir qu'une « situation qui a affecté le respect des lignes déjà définies dans le memorandum d'entente entre le Gouvernement de al République Bolivarienne du Venezuela et ce qu'on appelle la Plateforme Unitaire s'est présentée. Le Venezuela a demandé des explications et que soient précisés les faits qui ont leur origine dans une intervention à Assemblée Générale des Nations Unies. »

Il a ajouté : « Nous sommes restés, ces jours-ci, en contact permanent avec le chef de la délégation de ce qu'on appelle la Plateforme Unitaire et aussi avec l'équipe de médiateurs de la Norvège » ainsi qu'avec les représentants du Mexique, de la Russie et des Pays Bas « et nous leur avons signalé que nous sommes dans l'attente d'une solution à cette situation pour reprendre le processus que nous n'avons pas interrompu. »

Il a souligné qu'ils ont été en contact « avec toutes les oppositions au Venezuela. »

Le médiateur norvégien déplore les déclarations à l'ONU

Quelques secondes avant l'intervention de Rodríguez, Dag Halvor Nylander, représentant de l'équipe de médiateurs de la Norvège a fait des déclarations signalant qu'il « maintiendront et manifesteront une stricte impartialité dans leur traitement des parties, selon les lignes établies » et que « nous déplorons que les récentes déclarations à l'ONU (de la première ministre Erna Solberg) puissent affecter la confiance dans notre rôle. Il est essentiel que ce processus de négociations se déroule entre les Vénézuéliens eux-mêmes, sans aucune interférence indue. »

Il a aussi indiqué que les résultats obtenus lors des rondes passés sont reconnus et qu'on espère qu'il y aura dans les prochains jours des avancées importantes au profit du peuple vénézuélien. »

A ce sujet, Rodríguez a déclaré : « Grâce à la lecture que font les représentants de l'équipe de médiateurs du Royaume de Norvège, nous, nous considérons cette impasse comme dépassée. » Par conséquent, on se mettra en contact avec le chef de la délégation de l'opposition pour reprendre l'orde du jour de dialogue.

Rodríguez a signalé, en outre, que « nous avons été surpris » par le communiqué émis vendredi par la Plateforme Unitaire d'opposition selon lequel la délégation du Gouvernement vénézuélien n'assisterait plus au dialogue au Mexique. Il a expliqué qu'avant que ce communiqué ait été émis, « j'avais parlé avec le Dr. Gerardo Blyde, le chef de la délégation de la Plateforme Unitaire et avec l'équipe de médiateurs de la Norvège » et je leur avais indiqué que, si ce problème était résolu, nous poursuivriosn le dialogue.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/09/delegacion-del-gobierno-venezolano-supera-impasse-con-noruega-tras-controversiales-declaraciones-en-la-onu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/venezuela-le-dialogue-avec-l-opposition-sort-de-l-impasse.html