Venezuela : Les États-Unis menacent de nouvelles sanctions 

Le président de l’Assemblée Nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez, a condamné jeudi les déclarations du chargé d’affaires du bureau des affaires étrangères des États-Unis pour le pays sud-américain, James Story, qui a menacé d’imposer de nouvelles sanctions au pays.

Le diplomate étasunien a affirmé que le Canada et l’Union Européenne analysent de nouvelles sanctions et de nouvelles mesures coercitives contre le Venezuela au cas où la table de dialogue entre le Gouvernement et l’opposition qui se déroule au Mexique ne donnerai pas de résultats.

Jorge Rodriguez a répondu sur Twitter aux affirmations du fonctionnaire étasunien qui n'a pas expliqué pourquoi il connaît les intentions de pays tiers qui n’ont rien à voir avec les États-Unis.

Celui qui représente aussi le Gouvernement vénézuélien à la table de dialogue avec l’opposition a indiqué que le Venezuela ne cédera pas aux pressions des États-Unis.

« Tout d’abord Monsieur Jimmy, calmez-vous. Je vous sens perturbé. Deuxièmement, c’est une stupidité extrême de penser qu'à ce niveau, nous céderont à vos pressions et à vos manifestations de rage. Troisièmement, tant que vous menacerez le Venezuela de plus de sanctions, notre réponse sera la même.

Rodriguès a souligné : « il y a au Venezuela des élections libres : le 21 novembre prochain. Sinon, demandez à vos amis de la Plate-forme Unitaire (ancienne MUD) : ils ont inscrit 65 000 candidats. »

Cinquièmement, rappelez vos petits chiens courants Duque, Uribe, etc. et donnez-leur une lampée de valériane : peut nous importe votre opinion d’étrangers, ce dialogue se passe entre Vénézuéliens.

