Venezuela : Les États-Unis sont derrière l’attaque de la banque

L’attaque cybernétique contre la Banque du Venezuela qui a eu lieu le 15 septembre dernier et a paralysé ses opérations principales et auxiliaire a été organisée depuis les États-Unis a déclaré la vice-présidentes exécutive, Delcy Rodriguez.

«

« Le 15 septembre, qui est un jour de paiement au Venezuela, on a cherché à donner un coup très dur aux usagers de la banque, au système financier en essayant de perturber le cours de l’économie 100 % digitale. »

« L’origine de l’attaque du système informatique de la Banque du Venezuela a laissé des traces qui montrent que les États-Unis d’Amérique du Nord sont impliqué. C'est de là que cette attaque a été lancée.

Cette attaque a été dirigée directement au cœur du système financier vénézuélien. La Banque du Venezuela n’est pas une banque quelconque, c’est la banque du peuple du Venezuela, c’est la plus grande banque du pays, elle a 14 000 000 d’usagers, a-t-elle indiqué.

Lors d’une conférence de presse, la fonctionnaire a précisé que les attaques sont restées gravées dans le système IPS.

Presque toutes les opérations de la banque sont disponibles ce mercredi.

Rodriguez a expliqué que la banque a dû suspendre ses opérations après les attaques systématiques de la semaine dernièrfe pour préserver les données de ses clients et l’intégrité de ses comptes.

« Grâce aux travailleurs de la banque du Venezuela, déjà 90 % des opérations qui ont été réalisées le 15 septembre l’ont été avec succès. »

Elle a précisé que le système informatique a détecté l’attaque et a décidé de se protéger en suspendant ses services comme quand on subit une attaque à la maison, on ferme les portes et les fenêtres.

« Il y a des preuves qui n’ont pas été données à l’opinion publique pour ne pas déstabiliser l’enquête mais dans les prochain jours, elles seront révélées, » a-t-elle déclaré.

Elle a noté également qu’on a créé une commission de haut niveau technologique pour apporter tous les protocoles de sécurité au système.

« Il y a des agents qui croient à l’issue violente, qui croient à la perturbation, à la souffrance du peuple du Venezuela comme voie pour arriver au pouvoir, c’est très regrettable. Des attaques des systèmes hydriques, électriques, des complexes de raffinage et cette attaque qui a touché le cœur du système financier du pays. »

On a cherché à donner un coup très dur au peuple vénézuélien, aux usagers de la banque, au système financier, en cherchant à perturber le cours de l’économie 100 % digitale et le cours du bolivar digital.

À partir du 1er octobre, nous allons avoir une nouvelle expression comptable du bolivar avec l’élimination de six zéros, » a-t-elle annoncé.

Rodriguez à dénoncé le fait que cet attentat a coïncidé avec les réunions qu'a eus le président de la Colombie avec le chef du Commandement Sud des États-Unis et avec le fuyard Leopoldo Lopez.

Pour sa part la ministre de la science et de la technologie Gabriela Jimenez, a ajouté que la menace contre la Banque existe toujours car ceux qui l’ont perpétrée cherchent une brèche qui leur permette de porter Atteinte à la plate-forme informatique.

Mais elle a affirmé que les travailleurs de la banque ont réussi à blinder la sécurité et sont attentifs pour contrecarrer les tentatives de perturbation du système.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-ataque-cibernetico-banco-eeuu-20210922-0017.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/venezuela-les-etats-unis-sont-derriere-l-attaque-de-la-banque.html