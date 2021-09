Venezuela :Maduro exige à l’ONU la levée de toutes les sanctions 

Nations Unies, 22 septembre (RHC) Le Président du Venezuela, Nicolas Maduro, a prononcé un discours lors de la 76e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il a exigé la levée des "sanctions criminelles » contre le pays sud-américain.

"Aujourd’hui, nous réaffirmons notre demande, notre exigence que soient levées toutes les sanctions criminelles contre l’économie vénézuélienne, contre la société vénézuélienne de la part des Etats-Unis d’Amérique et par les gouvernements de l’Union européenne", a déclaré le président.

Dans son discours, en visioconférence depuis Caracas, Maduo a réaffirmé qu’il existe une "campagne féroce" et d"agression permanente" contre le Venezuela, qui se manifeste par l’imposition "de sanctions économiques, financières, pétrolières, cruelles" et la persécution "contre les droits économiques et les garanties économiques dont doivent bénéficier tous les peuples du monde".

Il a souligné que cette ruée se déchaîne depuis les dirigeants "qui ont gouverné les Etats-Unis" avec la complicité "des élites qui dirigent des organismes en Europe".

À cet égard, il a souligné que l’attaque portait directement atteinte au "droit d’acheter" ce dont le Venezuela a besoin et au "droit de vendre" ce que le pays produit, comme le pétrole.

"Les comptes financiers sont poursuivis, nous avons été victimes de saisies et l’or des réserves internationales légales de la Banque centrale du Venezuela a été bloqué à Londres, des milliards de dollars ont été saisis et bloqués sur des comptes en banque aux États-Unis, en Europe et au-delà" Il a tout expliqué.

Il a également déclaré que les sociétés pétrolières et minières vénézuéliennes se voient empêcher de vendre leurs produits et d’ouvrir des comptes en banque dans le monde pour faire des transactions commerciales librement, comme le prévoit le droit international.

"À de nombreuses reprises, nous avons porté plainte devant plusieurs organismes, au siège de plusieurs organismes, et aujourd’hui nous portons plainte devant l’Assemblée générale des Nations Unies", a-t-il déclaré.

Cependant, Maduro a souligné que malgré toutes ces attaques, "le peuple vénézuélien s’est levé", grâce à "sa grande capacité de résilience" et "résistance".

"En 2021, nous sommes passés d’une phase cruelle, douloureuse et de résistance à une phase de reprise et de croissance soutenue avec la science, l’innovation, la technologie et la capacité spirituelle d’un peuple travailleur qui refuse de plier", a-t-il souligné.

Le président a également parlé du processus de dialogue qui se poursuit avec l’opposition radicale vénézuélienne au Mexique, et qui a déjà abouti à certains accords partiels.

Ce processus de négociation, a insisté Maduro, s’est établi avec les secteurs d’opposition "les plus extrémistes", qui "cherchaient un coup d’Etat au Venezuela", qui "ont demandé une invasion étrangère" et qui "ont préparé des plans magnicides" .

C’est pourquoi il s’est félicité du fait que ces négociations aient permis aux opposants de "revenir à la politique, à la Constitution et au chemin électoral", puisqu’ils participeront aux élections régionales prévues en novembre prochain.

Il a également remercié les Gouvernements du Mexique, de la Norvège, de la Russie et des Pays-Bas d’avoir accompagné les pourparlers.

"Je demande tout le soutien des Nations Unies pour que le processus de dialogue au Mexique progresse vers de nouveaux accords partiels et vers un accord global de renforcement de la paix, de la souveraineté, de la prospérité et du redressement intégral du Venezuela", a-t-il déclaré.

"Un nouveau monde sans colonialisme"

"Le Venezuela élève la voix pour un nouveau monde sans colonialisme, pour un nouveau monde sans impérialisme, pour un nouveau monde sans 'hégémonie' dominante", a déclaré le président, qui a préconisé que la nouvelle configuration soit "multipolaire" et "pluri centrique".

Pour Maduro, ce nouveau monde doit être "libéré de la tentative de domination économique, financière, militaire, politique, de toute sorte d’hégémonie d’un empire ou de ceux qui, pendant des siècles, ont pillé et dominé, exploité et opprimé les peuples" et qui cherchent maintenant à imposer de nouvelles formes de "néocolonialisme" –a-t-il souligné.

Il a également déclaré qu’un nouveau monde "a besoin d’une nouvelle Organisation des Nations Unies", afin que tous puissent "partager la solidarité et la voie juste et nécessaire d’une nouvelle communauté".

Source Hispan TV

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/271244-maduro-exige-a-lonu-la-levee-de-toutes-les-sanctions-criminelles-des-etats-unis-et-de-leurope-contre-le-venezuela