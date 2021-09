Venezuela : Nouvelle attaque du système électrique

Le vice président pour le secteur des travaux publics et des services, Nestor Reverol, a fait savoir dimanche ce soir que le système national électrique du Venezuela avait subi une nouvelle attaque dans le cadre du plan de sabotage commun à bien des agents étrangers contre les services publics du pays.

« Nous voulons faire savoir qu’il y a eu une nouvelle attaque terroriste sur le système électrique national dans ce plan de sabotage permanent qui fait partie de la guerre multiforme que nous subissons constamment. » Et il a ajouté. : « L’un des aspects les plus importants de cette guerre multiforme et la guerre électrique. »

Il a fait savoir qu’il travaille avec le président de la compagnie électrique Luis Betancourt pour le rétablissement de la charge électrique dans les états de Zulia, Mérida, Tachira nouvelle Esparte et Falcon, les états qui ont été affectés partiellement.

Cet événement est survenu dans Une sous-station située dans l’état d’Aragua, dans le secteur de Santa Cruz de la municipalité José Ángel Lamas. .

Le vice président du secteur a signalé que cela a provoqué un incendie qui a été immédiatement maîtrisé par les pompiers.

Mais cela a produit une série de fluctuations dans le système interconnectés ce qui a provoqué la perte du service dans plusieurs états du Venezuela.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

